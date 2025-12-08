Comissão Europeia diz que Musk e Rubio fizeram “declarações malucas”

A disputa entre a União Europeia e o dono da rede social X, Elon Musk, intensificou-se após a aplicação de uma multa de 120 milhões de euros, imposta ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DSA). Musk e Rubio vieram criticar e não ficaram sem resposta da Comissão Europeia.

As críticas vindas de Musk e do senador norte-americano Marco Rubio foram rapidamente rejeitadas pela Comissão Europeia, que considerou algumas das acusações “simplesmente malucas”.

Musk referiu numa publicação que a decisão era “absurda” e sugeriu mesmo que a União Europeia deveria ser “abolida”. Musk insinuou ainda que a sanção o visava pessoalmente.

Marco Rubio apoiou o discurso, afirmando que a multa representava um ataque à liberdade de expressão e às empresas tecnológicas americanas. Segundo o senador, Bruxelas estaria a tentar intimidar plataformas que não seguem o modelo europeu.

Bruxelas respondeu com firmeza a Musk e Rubio

A Comissão Europeia rejeitou as acusações e esclareceu que:

a multa foi aplicada à empresa X, e não ao proprietário;

não existe qualquer perseguição a cidadãos ou empresas dos EUA;

a DSA aplica-se de forma igual a todas as plataformas, independentemente do país de origem.

As declarações de Musk e Rubio foram descritas como “fantasiosas” e sem base factual. Para Bruxelas, a sanção cumpre o objetivo central da legislação: proteger os utilizadores e garantir transparência.

O X "reagiu" à multa e fechou a conta de publicidade da Comissão Europeia.