Elon Musk pede “abolição” da União Europeia após multa milionária

Elon Musk voltou a gerar polémica! Depois da Comissão Europeia aplicar uma multa de 120 milhões de euros à plataforma X, o empresário reagiu de forma explosiva: defendeu que a União Europeia deveria ser abolida e que a soberania deveria regressar aos Estados-membros.

A sanção surge no âmbito da Digital Services Act (DSA), a nova legislação europeia que impõe regras rigorosas a plataformas digitais com milhões de utilizadores.

A Comissão Europeia considera que X violou várias obrigações, incluindo:

falta de transparência na publicidade,

dificuldades no acesso a dados para investigadores,

irregularidades associadas à verificação paga (“selo azul”).

Bruxelas argumenta que estas falhas prejudicam a proteção dos consumidores e a fiscalização da informação publicada na rede social.

A resposta explosiva de Elon Musk

Em reação imediata à multa, Musk escreveu que a soberania deve voltar aos Estados nacionais e que o projeto europeu, tal como existe, é “contraproducente para a liberdade e para a inovação”. Nas redes sociais, juntou a hashtag #AbolishTheEU, desencadeando milhares de comentários.

O empresário já tinha criticado anteriormente a legislação europeia, que considera demasiado rígida e prejudicial à liberdade de expressão.