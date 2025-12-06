Elon Musk pede “abolição” da União Europeia após multa milionária
Elon Musk voltou a gerar polémica! Depois da Comissão Europeia aplicar uma multa de 120 milhões de euros à plataforma X, o empresário reagiu de forma explosiva: defendeu que a União Europeia deveria ser abolida e que a soberania deveria regressar aos Estados-membros.
A sanção surge no âmbito da Digital Services Act (DSA), a nova legislação europeia que impõe regras rigorosas a plataformas digitais com milhões de utilizadores.
A Comissão Europeia considera que X violou várias obrigações, incluindo:
- falta de transparência na publicidade,
- dificuldades no acesso a dados para investigadores,
- irregularidades associadas à verificação paga (“selo azul”).
Bruxelas argumenta que estas falhas prejudicam a proteção dos consumidores e a fiscalização da informação publicada na rede social.
A resposta explosiva de Elon Musk
Em reação imediata à multa, Musk escreveu que a soberania deve voltar aos Estados nacionais e que o projeto europeu, tal como existe, é “contraproducente para a liberdade e para a inovação”. Nas redes sociais, juntou a hashtag #AbolishTheEU, desencadeando milhares de comentários.
O empresário já tinha criticado anteriormente a legislação europeia, que considera demasiado rígida e prejudicial à liberdade de expressão.
O pior não foi o ataque de Musk, sabe-se o que esperar. Pior foi o que disse o Secretário de Estado dos EUA (ministro dos negócios estrangeiros), Marco Rubio, no dia anterior, antes de a multa ser anunciada, a classificou como um “ataque” a Washington “por parte de governos estrangeiros”.
“A multa (…) da Comissão Europeia não é apenas um ataque à X; é um ataque a todas as plataformas tecnológicas americanas e ao povo americano por parte de governos estrangeiros”, declarou Rubio numa mensagem no X.
“Acabaram-se os dias de censurar os americanos na Internet”, acrescentou.
Tudo alinhado com a nova Estratégia de Segurança Nacional para os Estados Unidos (EUA), divulgada recentemente pela administração Trump, a qual descreve a Europa como um continente em declínio, advertindo que as nações europeias estão a enfrentar um “apagamento civilizacional” devido à migração e propondo “cultivar a resistência à atual trajetória da Europa dentro das nações europeias”.
Neste cenário, convém ponderar as críticas à Comissão Europeia e à UE, face as amaças que vêm de todos os lados.
A resposta dele? É a resposta de todos!
Eu peço a abolição de Elon Musk.