PplWare Mobile

Elon Musk pede “abolição” da União Europeia após multa milionária

· Notícias 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Max says:
    6 de Dezembro de 2025 às 22:53

    O pior não foi o ataque de Musk, sabe-se o que esperar. Pior foi o que disse o Secretário de Estado dos EUA (ministro dos negócios estrangeiros), Marco Rubio, no dia anterior, antes de a multa ser anunciada, a classificou como um “ataque” a Washington “por parte de governos estrangeiros”.
    “A multa (…) da Comissão Europeia não é apenas um ataque à X; é um ataque a todas as plataformas tecnológicas americanas e ao povo americano por parte de governos estrangeiros”, declarou Rubio numa mensagem no X.
    “Acabaram-se os dias de censurar os americanos na Internet”, acrescentou.
    Tudo alinhado com a nova Estratégia de Segurança Nacional para os Estados Unidos (EUA), divulgada recentemente pela administração Trump, a qual descreve a Europa como um continente em declínio, advertindo que as nações europeias estão a enfrentar um “apagamento civilizacional” devido à migração e propondo “cultivar a resistência à atual trajetória da Europa dentro das nações europeias”.
    Neste cenário, convém ponderar as críticas à Comissão Europeia e à UE, face as amaças que vêm de todos os lados.

    Responder
  2. Factos says:
    6 de Dezembro de 2025 às 23:01

    A resposta dele? É a resposta de todos!

    Responder
  3. nhecos says:
    6 de Dezembro de 2025 às 23:04

    Eu peço a abolição de Elon Musk.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube