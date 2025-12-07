O Android vai ter um modo especial para quem usa transportes públicos

Milhões de pessoas dependem dos transportes públicos todos os dias. Muitos utilizadores Android têm de ajustar manualmente os seus dispositivos para estas viagens, como ativar o modo "Não incomodar" ou diminuir o volume. No entanto, a Google quer facilitar esta tarefa, e a próxima atualização do Android tratará disso automaticamente.

Modo especial Android para transportes públicos

Segundo está a ser revelado, a Google estará a desenvolver uma nova funcionalidade para o Android chamada Modo Trânsito. Este modo utilizará os sensores do dispositivo e as ligações Bluetooth para detetar quando o utilizador está a utilizar os transportes públicos.

A funcionalidade será ativada automaticamente ao entrar num autocarro, comboio ou metro, graças a um mecanismo exclusivo que reconhece a rota. Isto permite que o dispositivo otimize a experiência do utilizador ajustando as definições automaticamente. Desta forma, deixa de ter de o fazer manualmente ou esquecer-se simplesmente de o fazer.

<string name="zen_mode_trigger_title_transit">While transiting</string> <string name="zen_mode_inspiration_transit">Optimize your device for a smoother public transit experience</string> <string name="zen_mode_blurb_transit">Enjoy a better transit ride with automatic settings adjustments</string>

Tal como acontece noutros modos do Android, os utilizadores poderão personalizar quais as aplicações, alarmes e contactos que os podem interromper durante o trajeto. Será ainda possível ajustar o ecrã, ativar o modo escuro, ocultar ícones de notificação ou até integrar futuras funcionalidades que a Google ainda não detalhou.

Google vai detetar se está num autocarro

Esta novidade segue o que já é oferecido em alguns contextos. A maioria dos telemóveis Android já é inteligente o suficiente para saber quando se está a conduzir, graças à utilização inteligente de sensores de movimento integrados e ligações Bluetooth. Quando ativado, o Modo de Condução do Android silencia automaticamente as chamadas, mensagens de texto e notificações recebidas para minimizar as distrações.

Embora os telemóveis Android pudessem, teoricamente, utilizar estes mesmos sensores para detetar quando se está num autocarro ou num comboio, o sistema operativo atualmente não reconhece os transportes públicos. Isso obriga a ativar ou desativar manualmente as definições sempre que embarca num destes transportes públicos.

O Modo Trânsito deverá chegar com o Android 16 QPR3, previsto para março. À medida que a data de lançamento se aproxima, mais detalhes sobre esta interessante funcionalidade, que promete tornar as viagens de transporte público mais tranquilas e confortáveis ​​para milhões de utilizadores do Android, serão provavelmente divulgados.