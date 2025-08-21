PplWare Mobile

Exposição ao fumo de incêndios é prejudicial à saúde

Autor: Pedro Pinto

  1. andre says:
    21 de Agosto de 2025 às 13:01

    Quem diria!!!!!

  2. Anung says:
    21 de Agosto de 2025 às 13:51

    Uiiiii…..mas quem diria, estou pasmado! E eu que todos os anos levava fumo embalado para curar os meus pulmões durante o ano!

  3. sapoide says:
    21 de Agosto de 2025 às 13:52

    Isso até o PR e o PM sabem. Vê lá se eles foram lá? Nem perto LOL

    • 36.71Hz says:
      21 de Agosto de 2025 às 14:18

      Sim, eles irem lá fazer presença e promessas serve de muito! O velhote de pedrogão morreu sem ver a casa reconstruída. Adiantou de muito o Marcelo ter ido lá tirar fotos e fazer promessas vazias???

      Hoje em dia existe emails, telefones, etc.. Nunca vejo ninguém criticar os tribunais e o sistema penal de Portugal, é sempre culpa do governo…

      • Manuel da Rocha says:
        21 de Agosto de 2025 às 15:45

        O problema é que fazem 500000000000000 horas, de conferências, de imprensa. Anunciam milhares, de milhões, que ficam bem, nas televisões.
        Ou os políticos que gastam meio milhão, de euros, nas férias, chegam e “obrigam, os membros do partido” a doarem 2400 garrafas, de água e 1000 pacotes de bolachas, para o supremo líder, ir a um quartel, que estão a combater fogos, 24 horas, por dia, levar a carrinha e anunciar “Virão mais 3 milhões de euros, nos próximos dias.” Lá deve aparecer, outra carrinha, com carga idêntica, 400 jornalistas, e 700000 “criadores de conteúdo” fazem directo. Depois, 800000 “criadores de conteúdo”, fazem vídeos de 300 milhões, de carrinhas, iguais, a fazer entregas… quando, quem quiser doar algo, não precisa fazer 300km, para ir aquele quartel, podendo doar, o que possa/queira, ao quartel, mais próximo, de onde resida. Com as colunas, dirigidas ao combate, os bombeiros colocam, as doações, com quem precisa delas.

    • B@rão Vermelho says:
      21 de Agosto de 2025 às 14:22

      Também só lá iam estorvar, por isso longe estorvam menos. 🙂 🙂

  4. X says:
    21 de Agosto de 2025 às 16:03

    O fumo dos incêndios perfuma portugal no verão, é já tradicional…

