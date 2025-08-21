Exposição ao fumo de incêndios é prejudicial à saúde
Os incêndios florestais não representam apenas perigo imediato pelas chamas. O fumo libertado contém partículas extremamente tóxicas, capazes de afetar a saúde mesmo a grandes distâncias do local do fogo.
O fumo é prejudicial à saúde... saiba o que fazer
O fumo resulta da combustão incompleta da madeira, vegetação, plásticos e outros materiais que ardem. Nela podem encontrar-se:
- Partículas finas (PM2,5 e PM10) – penetram profundamente nos pulmões e podem passar para a corrente sanguínea.
- Gases nocivos, como monóxido de carbono, dióxido de azoto e ozono.
- Compostos cancerígenos, como o benzeno e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
- Metais pesados, quando o fogo atinge construções, veículos ou resíduos.
A ZERO lamentou que mais uma vez numa situação de ocorrência de grandes incêndios rurais, para além da prioridade ao combate e à salvaguarda de pessoas, bens e também do património natural, não se dê prioridade à proteção da saúde das populações, principalmente das mais vulneráveis (crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios e/ou cardiovasculares) face à enorme poluição do ar associada.
A exposição a este tipo de poluição pode causar:
- Irritação nos olhos, garganta e nariz.
- Dificuldades respiratórias e crises de asma.
- Aumento do risco de doenças cardiovasculares.
- Maior vulnerabilidade em crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
Como proteger-se:
- Evite atividades ao ar livre durante muita concentração de fumo.
- Mantenha portas e janelas fechadas.
- Utilize máscara adequada (N95 ou FFP2) se tiver de sair.
- Siga sempre as recomendações das autoridades de saúde e proteção civil.
- Pode ler também aqui as recomendações da DGS
Mesmo após o fogo estar controlado, as partículas podem permanecer no ar durante vários dias. É fundamental manter os cuidados até que a qualidade do ar volte a níveis seguros.
Quem diria!!!!!
Uiiiii…..mas quem diria, estou pasmado! E eu que todos os anos levava fumo embalado para curar os meus pulmões durante o ano!
Isso até o PR e o PM sabem. Vê lá se eles foram lá? Nem perto LOL
Sim, eles irem lá fazer presença e promessas serve de muito! O velhote de pedrogão morreu sem ver a casa reconstruída. Adiantou de muito o Marcelo ter ido lá tirar fotos e fazer promessas vazias???
Hoje em dia existe emails, telefones, etc.. Nunca vejo ninguém criticar os tribunais e o sistema penal de Portugal, é sempre culpa do governo…
O problema é que fazem 500000000000000 horas, de conferências, de imprensa. Anunciam milhares, de milhões, que ficam bem, nas televisões.
Ou os políticos que gastam meio milhão, de euros, nas férias, chegam e “obrigam, os membros do partido” a doarem 2400 garrafas, de água e 1000 pacotes de bolachas, para o supremo líder, ir a um quartel, que estão a combater fogos, 24 horas, por dia, levar a carrinha e anunciar “Virão mais 3 milhões de euros, nos próximos dias.” Lá deve aparecer, outra carrinha, com carga idêntica, 400 jornalistas, e 700000 “criadores de conteúdo” fazem directo. Depois, 800000 “criadores de conteúdo”, fazem vídeos de 300 milhões, de carrinhas, iguais, a fazer entregas… quando, quem quiser doar algo, não precisa fazer 300km, para ir aquele quartel, podendo doar, o que possa/queira, ao quartel, mais próximo, de onde resida. Com as colunas, dirigidas ao combate, os bombeiros colocam, as doações, com quem precisa delas.
Também só lá iam estorvar, por isso longe estorvam menos. 🙂 🙂
O fumo dos incêndios perfuma portugal no verão, é já tradicional…