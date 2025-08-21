Exposição ao fumo de incêndios é prejudicial à saúde

Os incêndios florestais não representam apenas perigo imediato pelas chamas. O fumo libertado contém partículas extremamente tóxicas, capazes de afetar a saúde mesmo a grandes distâncias do local do fogo.

O fumo é prejudicial à saúde... saiba o que fazer

O fumo resulta da combustão incompleta da madeira, vegetação, plásticos e outros materiais que ardem. Nela podem encontrar-se:

Partículas finas (PM2,5 e PM10) – penetram profundamente nos pulmões e podem passar para a corrente sanguínea.

Gases nocivos, como monóxido de carbono, dióxido de azoto e ozono.

Compostos cancerígenos, como o benzeno e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.

Metais pesados, quando o fogo atinge construções, veículos ou resíduos.

A ZERO lamentou que mais uma vez numa situação de ocorrência de grandes incêndios rurais, para além da prioridade ao combate e à salvaguarda de pessoas, bens e também do património natural, não se dê prioridade à proteção da saúde das populações, principalmente das mais vulneráveis (crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios e/ou cardiovasculares) face à enorme poluição do ar associada.

A exposição a este tipo de poluição pode causar:

Irritação nos olhos, garganta e nariz.

Dificuldades respiratórias e crises de asma.

Aumento do risco de doenças cardiovasculares.

Maior vulnerabilidade em crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Como proteger-se:

Evite atividades ao ar livre durante muita concentração de fumo.

Mantenha portas e janelas fechadas.

Utilize máscara adequada (N95 ou FFP2) se tiver de sair.

Siga sempre as recomendações das autoridades de saúde e proteção civil.

Pode ler também aqui as recomendações da DGS

Mesmo após o fogo estar controlado, as partículas podem permanecer no ar durante vários dias. É fundamental manter os cuidados até que a qualidade do ar volte a níveis seguros.