Funcionários do X foram corrompidos para reativar contas de burlões de criptomoedas

É um cibercriminoso e a sua conta no X foi bloqueada? Não há motivo para receio, um suborno a um funcionário da empresa poderá desbloqueá-la. Mas atenção, não está sozinho... o FBI já está em cima do assunto. Atenção aos golpes das criptomoedas!

O X revelou ter sido alvo de uma rede de corrupção que visava reativar contas suspensas por esquemas relacionados com criptomoedas.

Segundo uma declaração publicada a 19 de setembro de 2025 pela conta Global Government Affairs da plataforma, contas banidas por atividades fraudulentas tentaram corromper funcionários.

Uma tentativa de corrupção travada pelo FBI

Esta tentativa de corrupção insere-se numa estratégia mais ampla, orquestrada por um grupo criminoso conhecido como The Com. Esta rede, composta maioritariamente por menores e sinalizada pelo FBI em julho de 2025, está envolvida em várias atividades ilegais, que vão desde burlas online a ciberataques direcionados.

O FBI descreve The Com como uma ameaça em constante evolução, que recorre a métodos sofisticados para ocultar a identidade dos seus membros e lavar fundos.

O X afirma ter instaurado processos judiciais contra os participantes desta rede e estar a colaborar ativamente com as autoridades para desmantelar estas práticas.

A plataforma sublinha a sua política de tolerância zero relativamente à corrupção e às fraudes, reforçando os controlos internos para evitar abusos dentro da própria empresa. Precisa ainda que este tipo de tentativa de corrupção não se limita ao X, atingindo igualmente outras plataformas como TikTok, YouTube, Minecraft e até Roblox.

Criptomoedas: grupos criminosos continuam difíceis de detetar

Este caso mostra como os grupos criminosos continuam difíceis de identificar de forma imediata. Apesar das eliminações massivas de contas, os utilizadores encontram sempre maneira de recuperar os seus perfis ou criar novos sem grande dificuldade, até acabarem por ser apanhados.

O problema continua a ser o número de vítimas que nunca recuperarão o seu dinheiro.

O X reforça o seu compromisso em manter a segurança da plataforma, sendo que Elon Musk colocou os bots como principal alvo aquando da compra da rede social. Estão em curso processos legais para sancionar os cibercriminosos.