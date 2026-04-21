Apple: iOS 27 e macOS 27 terão requisitos de segurança mais rigorosos para as redes

A Apple prepara mudanças importantes ao nível da segurança de rede nos seus próximos sistemas operativos, já a contar com o iOS 27 e macOS 27. A informação surge antes da apresentação oficial, prevista para a WWDC 2026, e aponta para um endurecimento significativo das ligações entre dispositivos e servidores.

iOS 27 e macOS 27 vão reforçar segurança de rede

A Apple publicou um documento técnico dirigido a administradores de sistemas onde revela que o iOS 27 e o macOS 27 irão exigir requisitos mais rigorosos ao nível da segurança das ligações de rede.

Na prática, os sistemas poderão passar a recusar ligações a servidores que utilizem configurações TLS desatualizadas ou não conformes, algo que até agora era mais permissivo.

A empresa é clara na recomendação: será necessário auditar infraestruturas e atualizar servidores, um processo que pode ser complexo, sobretudo quando envolve serviços externos.

Impacto será maior para empresas do que para utilizadores

Para já, estas alterações não deverão afetar diretamente a maioria dos utilizadores comuns. No entanto, o impacto poderá surgir de forma indireta:

Aplicações que dependem de servidores antigos podem deixar de funcionar corretamente

Serviços empresariais podem necessitar de atualizações urgentes

Ambientes corporativos terão de validar toda a infraestrutura

Este movimento reforça a estratégia da Apple, que há anos aposta numa abordagem de segurança em camadas, com mecanismos como encriptação, sandboxing e controlo rigoroso de comunicações.

Uma tendência clara no ecossistema Apple

Esta mudança não surge isolada. A Apple tem vindo a endurecer requisitos técnicos nas suas plataformas:

O macOS 27 deverá abandonar definitivamente suporte a Macs com Intel, focando-se apenas em Apple Silicon

O iOS 27 deverá apostar em otimização, estabilidade e reforço estrutural do sistema

No fundo, a empresa está a reduzir compatibilidade com tecnologias antigas para garantir maior segurança e desempenho.

O que esperar daqui para a frente

Com lançamento previsto para o outono de 2026, estas novas versões deverão marcar mais um passo na filosofia da Apple: menos tolerância para infraestruturas antigas e maior controlo sobre todo o ecossistema.

Para empresas e developers, a mensagem é clara: é tempo de preparar já as redes para os novos padrões.