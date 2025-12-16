Novo passe permite viajar de norte a sul de Espanha por 60 euros/mês

A partir de janeiro, os espanhóis terão acesso a um passe único de transporte, que permitirá viajar por todo o país, em comboios e autocarros, por 60 euros por mês. Para os jovens com menos de 26 anos, o preço cai para metade, fixando-se em apenas 30 euros por mês.

Passe único espanhol terá preço de 30 e 60 euros

Esta segunda-feira, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou o lançamento de um passe único com um preço geral de 60 euros por mês para viajar por todo o país em comboios suburbanos ou regionais, comboios de média distância e autocarros da rede estatal. Para jovens com menos de 26 anos, o preço será de 30 euros por mês.

Além disso, Pedro Sánchez anunciou que os descontos no transporte público continuarão em vigor durante o ano de 2026, embora não tenha especificado em que medida, conforme citado pela imprensa espanhola.

É uma aposta muito firme na mobilidade sustentável e, também, na classe média e trabalhadora.

Disse Sánchez, numa conferência de imprensa, na qual apresentou o balanço político do ano, acrescentando que este passe e a continuação dos descontos receberão luz verde no último Conselho de Ministros do ano, por forma a estarem disponíveis já em janeiro.

Embora o passe único já tivesse sido anunciado no início do ano para entrar em vigor em 2026, faltava definir o preço e a data definitiva.

Espanha inspirou-se na Alemanha para o seu passe único

De acordo com o El País, o passe único replica uma iniciativa alemã, de nome Deutschlandticket. Esta, contudo, inclui todos os transportes públicos por 63 euros, ou seja, inclui, também, a utilização de metro e elétricos de todas as cidades. Não é, contudo, válido em comboios de alta velocidade.

Em Espanha, inicialmente, só serão incluídos os comboios da Renfe - uma das entidades públicas empresariais que explora a rede ferroviária espanhola - que não sejam de alta velocidade, bem como os autocarros de longo curso, uma vez que são da competência do Estado.

No entanto, o Governo espanhol espera que as autarquias e os municípios se juntem ao projeto, no sentido de incluir, também, os metros, elétricos e autocarros urbanos da sua competência.

Temos, em Portugal, um passe único semelhante?

Em Portugal, não existe um passe que inclua todos os autocarros, metros e comboios de todos os operadores.

O mais próximo de um passe desse tipo seria o Passe Ferroviário Verde, que permite viagens ilimitadas de comboio em quase toda a rede da Comboios de Portugal (CP), com preços a partir de cerca de 20 euros por 30 dias e opções de 60 ou 90 dias por valores proporcionais.

Este passe ferroviário inclui serviços Regionais, InterRegionais, Intercidades (2.ª classe com reserva) e alguns urbanos, exceto os troços já abrangidos por passes metropolitanos como o Andante, no Porto, ou o Navegante, em Lisboa.

Apesar de até ser completo, não é válido nos serviços Alfa Pendular e não inclui autocarros, metro, nem elétricos.

Outros passes de transporte em Portugal

Além deste, existem passes metropolitanos e regionais que permitem viajar em autocarros, comboios, metro e outros transportes, com opções nacionais, regionais ou metropolitanas.

Na Área Metropolitana do Porto, o Andante inclui transporte na área do Porto, combinando autocarro, metro e comboio urbano num único título.

Por sua vez, na Área Metropolitana de Lisboa, o passe intermodal Navegante permite viajar de autocarro, metro, elétrico, e comboio urbano e suburbano dentro da área metropolitana de Lisboa. Estão disponíveis duas modalidades deste passe: Metropolitano (todas as empresas e modos) e Municipal (só dentro de um município).

Fora de Lisboa e do Porto, os passes são municipais ou intermunicipais e, normalmente, não incluem comboio.

Apesar do passe nacional para comboio, o mesmo não se verifica para autocarros, por exemplo, ou metro.