Robô Optimus da Tesla cai do palco, mas algo muito estranho aconteceu

Um novo vídeo vazado de uma demonstração da Tesla em Miami este fim de semana mostra o robô humanoide Optimus a sofrer uma queda aparatosa. Mas não é apenas o momento da queda que chama a atenção. São os movimentos das mãos do robô enquanto cai.

Robô Optimus da Tesla cai do palco

Os robôs humanoides estão a gerar grande interesse atualmente. Estão a ser aplicados milhares de milhões de dólares em investimentos nesta área, e Elon Musk tenta justificar a avaliação da empresa afirmando que o Optimus será um produto de um trilião de dólares para a Tesla. Com o avanço da IA, esperava-se que os robôs humanoides substituíssem os humanos num número crescente de tarefas.

Este fim de semana, a Tesla realizou um evento intitulado “Autonomia Visualizada” na sua loja em Miami. O objetivo era apresentar a tecnologia “Autopilot e Optimus” da Tesla. No entanto, não houve nada de “autónomo” no evento de “autonomia” da Tesla.

Muitos fãs da Tesla partilharam vídeos do robô Optimus a distribuir garrafas de água, a tirar fotografias e a dançar. No entanto, surgiu um vídeo no Reddit que mostra um momento completamente diferente da demonstração. No vídeo, o Tesla Optimus move as mãos muito rapidamente, fazendo com que algumas garrafas de água caiam no chão. Perde então o equilíbrio e começa a cair para trás.

Algo muito estranho a aconteceu nesse momento

Mas a parte mais interessante é que, pouco antes de cair para trás, as duas mãos do robô elevam-se rapidamente até ao seu “rosto”. Ao mesmo tempo, faz um movimento distinto de preensão, como se estivesse a puxar um objeto da sua cabeça., sugerindo que imitava um operador remoto a remover freneticamente um headset de realidade virtual.

Este movimento é imediatamente reconhecível para qualquer pessoa que já tenha utilizado a realidade virtual ou assistido a demonstrações de teleoperação. Aparentemente, um operador humano, seja nos bastidores ou numa instalação remota, removeu o seu headset de realidade virtual por algum motivo desconhecido enquanto controlava o robô.

Ao cair no chão, Optimus imitou fielmente o gesto de retirar um auricular inexistente. Isto corrobora fortemente as alegações da Tesla de que, apesar das suas alegadas “demonstrações de inteligência artificial”, ainda depende muito do controlo remoto (teleoperação) para controlar robôs em momentos críticos.