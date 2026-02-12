Dinheiro falso: operação europeia interceta 1,2 mil milhões de euros

Uma ação policial conjunta em toda a Europa, com participação ativa de autoridades portuguesas, resultou na apreensão de cerca de 1,2 mil milhões de euros em dinheiro falsificado, evitando assim que estas notas e moedas entrassem em circulação no mercado legal.

A operação, que envolveu 18 países e foi liderada por Áustria, Portugal e Espanha, visou redes criminosas que tentavam distribuir dinheiro contrafeito através dos serviços postais para dentro da Europa, com 90 % das apreensões ligadas a remessas provenientes da China.

Dinheiro falso: apreendidas 379 encomendas

Durante a fase operacional de seis meses, entre junho e novembro de 2025, as autoridades apreenderam 379 encomendas contendo moeda falsa. As apreensões deram origem a 70 novas investigações dirigidas às redes criminosas responsáveis. Os resultados estão a ser divulgados agora, após a conclusão da fase operacional e das reuniões de avaliação.

No total, os agentes intercetaram mais de 7 milhões de artigos contrafeitos, incluindo: