Meta começa amanhã a usar os seus dados pessoais para treinar IA! Eis como impedi-la

A partir de amanhã, dia 27 de maio, a Meta dará início à utilização dos dados pessoais dos seus utilizadores para o desenvolvimento e treino da sua inteligência artificial (IA). Esta medida abrangerá uma vasta gama de conteúdos presentes no Facebook e Instagram. Contudo, existem formas de se opor. Descubra quais.

Que tipo de dados serão utilizados pela Meta?

A Meta alega "interesse legítimo" para justificar a recolha, o que, na prática, significa que uma grande quantidade de dados será aproveitada. Esta política aplica-se aos utilizadores das suas plataformas mais populares, nomeadamente o Facebook e o Instagram, sendo os dados destas aplicações os que alimentarão a IA da empresa.

Essencialmente, quase tudo será utilizado, à exceção das mensagens privadas. Fotografias, comentários, publicações, histórias, interações com outros utilizadores e legendas de fotos - tudo isto, exceto o conteúdo das suas conversas no Messenger, que a Meta, pelo menos, ainda considera privado.

Para treinar um sistema de IA conversacional, como o Meta AI, é fundamental compreender as interações humanas, as expressões utilizadas e até mesmo analisar fotografias para identificar locais e reações. Por este motivo, a empresa considera que quase toda a informação publicada se enquadra no seu "interesse legítimo".

❗ Uma exceção importante diz respeito aos menores de 18 anos: os seus dados não serão utilizados. Assim, se o utilizador for menor de idade ou tiver filhos menores, estes estarão protegidos desta recolha de dados. Contudo, toda a informação publicada por utilizadores adultos estará sujeita a esta política.

A Meta já tentou implementar medidas semelhantes na Europa anteriormente, sem sucesso, mas agora retoma a iniciativa. Fá-lo-á, contudo, de uma forma que pode ser considerada controversa: a ausência de uma oposição explícita por parte do utilizador será interpretada como consentimento.

Ou seja, se não manifestar a sua recusa em partilhar os dados, a Meta assumirá que concorda com a sua utilização. Esta abordagem pode prejudicar os utilizadores menos atentos (ou que não leem o Pplware).

Como pode impedir a utilização dos seus dados

Existem 2 métodos. É crucial agir rapidamente, pois se não manifestar a sua oposição até à data limite, a Meta considerará que deu o seu consentimento. Caso se oponha após o prazo estabelecido, a decisão não terá efeito retroativo. Os dados já recolhidos serão utilizados, e a sua oposição apenas impedirá a utilização de novos dados a partir desse momento.

🔢 1. Oposição através do Instagram

Para se opor através do Instagram: clique no ícone do seu perfil > clique no ícone de três traços, localizado no canto superior direito > navegue até à secção "Mais informações e apoio" > clique em "Sobre" > selecione "Política de Privacidade".

No texto apresentado, procure e clique na opção referente ao direito de "oposição". Será direcionado para um formulário onde deverá indicar os seus dados e os motivos da sua recusa. Preencha e submeta.

🔢 2. Oposição através do Facebook

No Facebook: aceda ao seu perfil > clique em "Definições e privacidade" > "Centro de Privacidade" > "IA generativa/ IA na Meta".

Aqui, clique em "Rever recursos adicionais" > "Informações mais detalhadas sobre os modelos de IA generativa da Meta" > "O teu direito de oposição".

Depois, clique em "Sabe mais e envia os teus pedidos aqui" > preencha o formulário e envie.

📝 Aparentemente, a Meta não utiliza as suas interações no WhatsApp para melhorar a sua IA, e vai esclarecer caso isso mude.

