Google adia chegada da primeira beta do Android 17 sem justificação

Os utilizadores do Pixel, os programadores e grande parte da comunidade Android tinham marcado a data nos seus calendários. A Beta 1 do Android 17 deveria ter sido lançado ontem. Isso não aconteceu e à última hora, a Google decidiu suspender o lançamento e deixar a atualização com um ambíguo “em breve”.

Google adia chegada do Android 17

A surpresa foi enorme, pois até a própria empresa previra o lançamento. No entanto, quando chegou a hora prevista, não havia nenhuma publicação no blogue oficial para os programadores, nem imagens OTA disponíveis para download. Em vez disso, a Google confirmou por e-mail que a beta tinha sido adiada indefinidamente.

O mais impressionante não é o atraso em si, algo que acontece em qualquer desenvolvimento de software, mas sim o momento. O Android 17 Beta 1 estava programado para ser lançado às 19h CEST, como costuma acontecer neste tipo de anúncios. Quando chegou a altura, nada aconteceu. Pouco depois, a Google anunciou que a beta já não seria lançada e que chegaria “em breve”. Nenhum detalhe foi oferecido sobre o motivo.

Tudo indica um possível erro detetado à última hora, talvez um bug crítico que impossibilitou a distribuição da versão tal como estava preparada. Em ocasiões anteriores, assistiu-se a atrasos nas imagens OTA enquanto o anúncio oficial era publicado. Neste caso, nem sequer o relatório técnico foi divulgado. Isto reforça a ideia de que a equipa decidiu acionar o travão de emergência quando tudo estava pronto.

Sem justificação ou qualquer indicação

Este atraso ocorre num ano importante para a Google. Com o Android 17, a empresa mudou a sua abordagem tradicional de desenvolvimento. Abandonou o modelo clássico inicial de “Developer Preview” em favor de um canal “Canary” contínuo, onde as características são integradas progressivamente após passarem por testes internos.

Em teoria, este sistema deverá permitir que as versões beta públicas cheguem mais refinadas. Além disso, a Google quer acelerar o cronograma e alcançar a chamada “Estabilidade da Plataforma” mais cedo do que nas versões anteriores, dando aos programadores uma base sólida mais cedo. Se o atraso de hoje ajudar a garantir uma experiência muito mais estável, muitos utilizadores provavelmente compreenderão.

Por enquanto, teremos de esperar. Os utilizadores do Pixel terão de ficar de olho na página de downloads e no blog do programador. De notar que o Android 17 não foi cancelado, mas o seu lançamento mostrou que até a Google pode mudar de ideias à última hora quando algo não está pronto. E, no fundo, isso é, geralmente, um bom sinal.