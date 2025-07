10 apps Android pouco conhecidas que deviam estar no seu smartphone

Nem sempre as melhores ferramentas são as mais populares. No vasto universo da Play Store, há aplicações que passam despercebidas, mas que podem melhorar significativamente o quotidiano digital. Neste artigo, apresentamos uma seleção de apps Android pouco conhecidas que merecem atenção como sendo das melhores apps Android 2025. São úteis, fiáveis, com boas avaliações, e muitas delas gratuitas.

Minimalista, elegante e leve. O Niagara Launcher oferece uma experiência Android limpa e sem distrações, ideal para quem quer rapidez e funcionalidade sem publicidade ou widgets em excesso.

Um gestor de ficheiros poderoso, sem anúncios e com foco na privacidade. Suporta criptografia de pastas, organização por categoria e integração com armazenamento externo.

Embora mais conhecido noutros contextos, o Notion continua a ser subutilizado no Android. Excelente para notas, listas de tarefas, organização pessoal ou partilha em equipa.

Um navegador com VPN integrada, bloqueador de anúncios e suporte para downloads de vídeos. Uma boa opção para quem valoriza privacidade e multimédia.

Notas seguras, simples e 100% offline. A app não recolhe qualquer dado e permite proteção por PIN. Ideal para utilizadores que não querem sincronizações em nuvem.

Ferramenta de edição de imagens com foco em recorte automático de fundo e design para redes sociais. Excelente para pequenos negócios, lojas online ou criadores de conteúdo.

Uma alternativa ao gestor de contactos nativo, sem permissões abusivas, publicidade ou sincronização forçada. Uma escolha consciente para quem quer controlo total sobre os seus dados.

Uma launcher que permite gestos personalizados, temas, icones modificados e navegação fluida, sem sobrecarregar o sistema.

Uma app de monitorização de sono com recursos como deteção de ronco, ciclos de sono e integração com wearables. Ideal para quem quer melhorar a qualidade do sono.

Autenticador de dois fatores (2FA) de código aberto, com encriptação forte e backup local. Uma alternativa leve e segura ao Google Authenticator.

Bónus: melhore a experiência Android também no computador

Conclusão

Estas apps, que podem bem figurar no top das melhores apps Android 2025, mostram que ainda há muito por descobrir na Play Store. São alternativas reais, muitas delas mais leves e privadas do que as versões populares. Se procura melhorar a sua relação com o smartphone, vale a pena instalar e testar algumas destas opções.