Android Auto volta a ter problemas, agora com o Spotify e o ecrã dos carros

Os utilizadores do Android Auto têm notado alguns problemas nos últimos tempos. Esta proposta da Google tem trazido novidades, mas, ao mesmo tempo, mostra alguns bugs estranhos. O mais recente leva os utilizadores estão a relatar problemas com o ecrã desbotado, bem como controlos a falhar na aplicação Spotify.

As coisas têm-se mantido relativamente estáveis no Android Auto nos últimos meses, mas surgiram recentemente dois bugs. Um deles é com o Spotify, que tem exibido um widget em branco no painel do Android Auto nos últimos tempos, além de apresentar alguns problemas com os controlos.

Quando isto acontece, o widget aparece com a mensagem "Tocar para Abrir" mesmo que uma música ou um podcast esteja a tocar ativamente, e abrir a aplicação Spotify irá mostrar os media atuais. É apenas o widget que não funciona aqui. Em alguns casos, porém, os controlos do carro também são afetados, com botões de saltar no volante e outros a não funcionarem como esperado.

Este problema foi notado pela primeira vez em julho, na mesma altura em que foi lançada a atualização do Spotify com suporte para "Jam". No entanto, tem sido bastante consistente desde então em alguns automóveis. A sua presença é de tal forma grande que vários outros utilizadores reportaram esse comportamento num tópico do Reddit no início desta semana. Não está claro quando é que uma correção estará disponível, mas provavelmente virá através do Spotify.

Entretanto, surgiu outro problema que provavelmente exigirá uma correção por parte da Google. Trata-se de uma tela desbotada ou acinzentada. Os utilizadores relatam que o ecrã não apresenta as habituais áreas escuras, com tudo o que deveria ser preto a aparecer a cinzento.

Como mencionado, este problema provavelmente exigirá uma correção direta do Google. Os números de versão da aplicação Android Auto que estes utilizadores utilizam não foram mencionados, pelo que não é claro se se trata apenas de uma atualização defeituosa ou de algo mais amplo, proveniente de um ajuste no servidor.

Infelizmente estas duas novas situações vão somente somar aos muitos problemas que o Android Auto tem acumulado ao longo do tempo. A Google trara prontamente das situações, mas a verdade é que estas impedem os utilizadores de terem uma experiência completa e total desta solução.