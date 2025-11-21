Estas são as melhores aplicações e jogos para Android em 2025

O ano ainda não terminou, mas já são conhecidas as aplicações para Android que fizeram sucesso nos últimos meses. Eis as melhores apps e jogos de 2025, segundo a própria Google, na Play Store.

Celebrando as apps e jogos que mais impressionaram a sua equipa, por serem "brilhantes, engenhosas e de qualidade", a Google anunciou as melhores aplicações deste ano de 2025.

Segundo a empresa, o top de aplicações reflete o seu trabalho na construção de uma Play Store que seja mais do que uma loja, mas uma experiência totalmente personalizada.

Num sucesso que assenta nos desenvolvedores de apps para Android, a Google agradece àqueles que criam e recheiam a sua loja de apps com alternativas que servem até os utilizadores mais exigentes.

Melhores apps e jogos em 2025 para Android na Play Store

Melhor app

A melhor aplicação deste ano para Android, na Play Store, é a Focus Friend by Hank Green.

Num mundo verdadeiramente ruidoso, a aplicação propõe reencontrar o foco, entregando um temporizador que ajuda aqueles que têm dificuldade em permanecer concentrados durante períodos mais longos.

Indo além dos estudantes, a app adota uma abordagem gamificada, por forma a motivar a conclusão dessas sessões com sucesso.

Melhor jogo

Segundo a Google, este ano, o Pokémon TCG Pocket superou as expectativas, oferecendo uma versão autêntica do icónico jogo de cartas colecionáveis: desde abrir packs booster até admirar cartas com designs incríveis.

Melhor app e jogo multi-device

Com ferramentas potencializadas com Inteligência Artificial, a app Luminar: Photo Editor procura que qualquer pessoa consiga obter imagens incríveis, desde iniciantes até profissionais.

Segundo a Google, esta app é um exemplo claro de como a experiência multi-device deve ser conseguida, assegurando fluidez e aguçando a criatividade.

Melhor jogo multi-device

Por via da experiência de competir em locais icónicos criados pela Disney, o jogo Disney Speedstorm oferece "gráficos incríveis", "controlos responsivos" e uma otimização que garante uma "jogabilidade perfeita no PC, tablet e smartphone", segundo a Google.

Melhores de 2025 para Android na Play Store

Melhores aplicações

Melhores jogos

Já utilizou ou utiliza algumas destas aplicações para Android em destaque, na Play Store, este ano? Conte-nos a sua experiência!