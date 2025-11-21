Estas são as melhores aplicações e jogos para Android em 2025
O ano ainda não terminou, mas já são conhecidas as aplicações para Android que fizeram sucesso nos últimos meses. Eis as melhores apps e jogos de 2025, segundo a própria Google, na Play Store.
Celebrando as apps e jogos que mais impressionaram a sua equipa, por serem "brilhantes, engenhosas e de qualidade", a Google anunciou as melhores aplicações deste ano de 2025.
Segundo a empresa, o top de aplicações reflete o seu trabalho na construção de uma Play Store que seja mais do que uma loja, mas uma experiência totalmente personalizada.
Num sucesso que assenta nos desenvolvedores de apps para Android, a Google agradece àqueles que criam e recheiam a sua loja de apps com alternativas que servem até os utilizadores mais exigentes.
Melhores apps e jogos em 2025 para Android na Play Store
- Melhor app
A melhor aplicação deste ano para Android, na Play Store, é a Focus Friend by Hank Green.
Num mundo verdadeiramente ruidoso, a aplicação propõe reencontrar o foco, entregando um temporizador que ajuda aqueles que têm dificuldade em permanecer concentrados durante períodos mais longos.
Indo além dos estudantes, a app adota uma abordagem gamificada, por forma a motivar a conclusão dessas sessões com sucesso.
- Melhor jogo
Segundo a Google, este ano, o Pokémon TCG Pocket superou as expectativas, oferecendo uma versão autêntica do icónico jogo de cartas colecionáveis: desde abrir packs booster até admirar cartas com designs incríveis.
- Melhor app e jogo multi-device
Com ferramentas potencializadas com Inteligência Artificial, a app Luminar: Photo Editor procura que qualquer pessoa consiga obter imagens incríveis, desde iniciantes até profissionais.
Segundo a Google, esta app é um exemplo claro de como a experiência multi-device deve ser conseguida, assegurando fluidez e aguçando a criatividade.
- Melhor jogo multi-device
Por via da experiência de competir em locais icónicos criados pela Disney, o jogo Disney Speedstorm oferece "gráficos incríveis", "controlos responsivos" e uma otimização que garante uma "jogabilidade perfeita no PC, tablet e smartphone", segundo a Google.
Melhores de 2025 para Android na Play Store
Melhores aplicações
- Melhor para diversão: Edits, do Instagram
- Melhor para crescimento pessoal: Focus Friend by Hank Green
- Melhor app para o dia a dia: Wiser - 15 Minute Audio Books
- Melhor hidden gem: Pingo AI Language Learning
- Melhor para famílias: ABCmouse 2: Kids Learning Game
- Melhor para smartwatches: SleepisolBio: sleep, alarm
- Melhor para ecrãs grandes: Goodnotes: Notes, docs, PDF
- Melhor para carros: SoundCloud: The Music You Love
- Melhor para headsets XR: Calm - Sleep, Meditate, Relax
Melhores jogos
- Melhor multiplayer: Dunk City Dynasty
- Melhor de jogos casuais: Candy Crush Solitaire
- Melhor indie: Chants of Sennaar
- Melhor história: Disco Elysium
- Melhor ongoing: Wuthering Waves
- Melhor no Play Pass: DREDGE
- Melhor para o Google Play Games no PC: Odin: Valhalla Rising
Já utilizou ou utiliza algumas destas aplicações para Android em destaque, na Play Store, este ano? Conte-nos a sua experiência!
Play store a fazer promoção??