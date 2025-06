Este é o primeiro smartphone Android com compatibilidade total com o Apple Watch

A Apple sempre tentou limitar o seu hardware ao seu ecossistema e a prova disso é a reduzida integração de alguns dispositivos com outros sistemas. Isso poderá mudar em breve, com uma novidade da Vivo. A marca promete revolucionar com o Vivo X Fold 5, o primeiro smartphone Android com compatibilidade direta com o Apple Watch, além do iCloud e do Mac.

Primeiro smartphone Android compatível com Apple Watch

Pode parecer algo estranho, ainda para mais não tendo como origem a Apple, mas a Vivo promete muito para o seu próximo smartphone dobrável. Este smartphone Vivo será inovador em várias áreas, mas numa em especial quer mudar o mercado. A marca garante que irá conseguir colocar este smartphone ligado aos dispositivos da Apple.

O que parecia impossível está muito perto de se tornar realidade, e é que um smartphone Android será compatível com o Apple Watch, quebrando uma das barreiras do ecossistema Apple. Falamos do smartphone Vivo X Fold 5, o próximo smartphone dobrável da fabricante chinesa, que terá uma interoperabilidade invulgar com os produtos da Apple.

No entanto, o gestor de produtos da empresa, Han Boxiao, revelou várias das principais especificações do vivo X Fold 5, incluindo que “será o primeiro smartphone Android compatível com o Apple Watch”. Segundo o que este executivo da marca revelou, os utilizadores deste smartphone poderão ver as chamadas e mensagens recebidas diretamente no Apple Watch.

Vivo X Fold 5 terá mais ligações ao mundo Apple

Além disso, e ainda com o Apple Watch, será possível sincronizar os dados de saúde registados no relógio com a aplicação de saúde vivo. Não foi explicado como isto será conseguido, mas a promessa parece certa e real. Resta ainda saber como isto acontecerá e que app será usada para integrar esta informação.

O executivo da Vivo referiu ainda que o novo smartphone dobrável poderá ligar-se diretamente ao iCloud, referindo que este serviço está integrado no sistema de gestão de ficheiros do smartphone. Acrescentou ainda que o vivo X Fold 5 poderá funcionar como um ecrã estendido para o Mac, será compatível com AirPods e conseguirá estabelecer uma ligação remota com computadores Mac.

Isto pode causar um antes e um depois na relação entre os ecossistemas iOS e Android. Neste momento, a data oficial de lançamento do vivo X Fold 5 é desconhecida, mas poderá chegar ainda este ano, alcançando este marco técnico histórico pelo caminho.