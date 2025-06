Google vai reduzir a duração da bateria de alguns Pixel para evitar o sobreaquecimento

Por forma a evitar os casos de sobreaquecimento, a Google informou que irá reduzir a duração da bateria de alguns Pixel 6a, numa estratégia que não é nova para a empresa.

Depois de o Android Authority ter relatado dois casos em que a bateria do Pixel 6a sobreaqueceu a ponto de o dispositivo pegar fogo, o website identificou alguns detalhes na versão beta mais recente do Android 16 sobre a redução da capacidade da bateria e a velocidade de carregamento do Pixel 6a.

Entretanto, numa declaração, a Google confirmou que "um subconjunto de telemóveis Pixel 6a exigirá uma atualização de software obrigatória para reduzir o risco de sobreaquecimento potencial da bateria".

Mais do que isso, informou que "a atualização ativará funcionalidades de gestão da bateria que reduzirão a capacidade e o desempenho de carregamento após a bateria atingir 400 ciclos de carregamento".

Os utilizadores afetados serão contactados pela Google, no próximo mês, conforme citado, "com todas as informações necessárias para resolver o problema".

Bateria dos Pixel já tiveram problemas antes

Aparentemente, esta não é a primeira vez que a Google enfrenta um problema com este componente dos seus smartphones. Em janeiro, a empresa lançou uma atualização que reduziu a vida útil da bateria do Pixel 4a para aumentar a estabilidade do modelo de telemóvel de 2020.

Mais tarde, em abril, a imprensa relatou que a gigante tecnológica estava a lançar um programa de reparações, após alguns casos de "inchaço" deste componente do Pixel 7a.