Alerta da Google! Atualização do Instagram acaba com problema de bateria no Android

A Google lançou um novo alerta para os utilizadores do Instagram no Android. Estes devem atualizar a aplicação para garantir que tudo funciona corretamente. Esta ideia é especialmente importante se quiserem evitar danos na bateria do smartphone. A nova versão trata do problema, mas há mais informações.

Alerta da Google! Atualizar já o Instagram

A empresa partilhou uma declaração no seu site de suporte para abordar este problema e incentivar os utilizadores Android a instalar a versão mais recente da app. Intitulada "Drum drain nos dispositivos Android", a empresa disse à comunidade que a aplicação Meta lançou uma atualização que "deve corrigir o problema do consumo de bateria nos dispositivos Android".

Na publicação, os responsáveis ​​da marca indicaram ainda que os utilizadores devem certificar-se de que têm instalada a versão mais recente do Instagram. Ou seja, a build 382.0.0.49.84, para resolver o problema deste serviço e trazer autonomia aos dispositivos onde foi instalado. No entanto, não mencionou a origem do erro nem deu indicação de quantos utilizadores este problema pode ter afetado.

O Instagram é uma das aplicações que mais consome bateria em qualquer dispositivo. Isto baseia-se no facto de a rede social necessitar de recursos para poder iniciar a câmara e reproduzir vídeos. A Google terá considerado este problema suficientemente generalizado para justificar um anúncio público, apesar de ser uma aplicação altamente relevante.

Uma nova vida à bateria de qualquer Android

Recorde-se que a atualização deste mês para smartphones da Google foi lançada com um problema relacionado com o elevado consumo de bateria e sobreaquecimento dos dispositivos. Assim, alguns utilizadores optaram por desinstalar aplicações conhecidas por consumirem muita bateria, como o Instagram.

Embora os utilizadores vissem esta opção como uma solução temporária, a grande maioria dos utilizadores estava à espera que a Google fornecesse uma resposta. Isto em vez de esperar pela próxima atualização do Play Services. Essa resposta chegou, embora, por enquanto, ainda esteja rodeada de muitas dúvidas.

Para já, enquanto se aguarda que a Google traga mais pistas sobre o sucedido, é aconselhável aceder à loja de aplicações oficial da Google. Aqui deve ser verificado se a versão instalada é a mais recente lançada para o Android, dentro da secção Detalhes do Instagram.