Google goza com a Siri e a Apple Intelligence no novo anúncio ao Pixel 10

Dentro de algumas semanas, a Google vai revelar o Pixel 10 num evento que promete também trazer mais novidades, quer no software, quer na inteligência artificial. Neste cenário, a gigante das pesquisas aproveitou a oportunidade para lançar um novo anúncio a gozar com a Apple e os seus erros na IA, com a Siri e a Apple Intelligence.

Google goza com Siri e Apple Intelligence

Num vídeo intitulado “Soon”, a Google ofereceu uma nova imagem do seu já amplamente conhecido Pixel 10. O anúncio dura 30 segundos e mostra diferentes grandes planos do contorno do smartphone, até que o dispositivo fique totalmente visível. O mais curioso está na narração do anúncio.

Uma voz masculina diz: “se comprar um telemóvel novo por causa de uma funcionalidade que será lançada em breve, mas que já está a ser prometida há um ano, talvez queira mudar a sua definição de 'em breve'. Ou talvez simplesmente faça um upgrade”. A frase “espere mais do seu telemóvel” também aparece no ecrã.

Não é preciso analisar muito a mensagem para perceber que a Google criticou a Apple pelas promessas falhadas em relação à nova Siri e a outras funcionalidades avançadas de IA. Desta forma, a empresa procura diferenciar-se dos seus vizinhos de Cupertino. Ao mesmo tempo, dá ênfase às ferramentas de IA que serão integradas no Pixel 10 graças ao Gemini.

Tudo acontece no novo anúncio ao Pixel 10

Com o anúncio do Pixel 10, a Google ironizou abertamente os planos da Apple para a IA. A empresa de Cupertino anunciou a Apple Intelligence com grande alarido na WWDC 2024. Traria uma nova versão mais inteligente da Siri, capaz de compreender o contexto e ter um desempenho muito melhor do que o atual.

No entanto, a equipa de Tim Cook envolveu-se em polémica após a descoberta de que algumas das demonstrações apresentadas eram alegadamente irreais. Algumas características de IA generativa estrearam-se com o iPhone 16, mas eram claramente menos avançadas do que as da concorrência. Este ano, a Apple teve de adiar o lançamento da nova Siri para 2026, prometendo corrigir os seus erros e deficiências.

Entretanto, a Google conta os dias para o lançamento do novo Pixel 10. Embora os seus novos smartphones não representem uma grande atualização em relação aos seus antecessores, espera-se que tragam o Android 16 redesenhado e o acesso a mais funcionalidades do Gemini. Tudo isto pelos mesmos preços dos modelos anteriores. A linha Pixel 10 será revelada no dia 20 de agosto, com o Pixel Watch 4 e o Pixel Buds 2a.