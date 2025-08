Tesla paga 29 mil milhões a Elon Musk para garantir o seu foco na empresa

O papel de Elon Musk como CEO da Tesla é inegável. A empresa tem atravessado momentos menos bons, tudo por culpa das posições assumidas e pela proximidade do seu CEO com Donald Trump. Para mostrar a sua confiança e trazer de volta Elon Musk, a Tesla vai agora pagar-lhe um prémio de 29 mil milhões de dólares.

Tesla paga 29 mil milhões a Elon Musk

O conselho de administração da Tesla aprovou um novo pacote de remuneração para o CEO Elon Musk, avaliado em aproximadamente 29 mil milhões de dólares. A decisão, anunciada na segunda-feira, surge meses após um tribunal do Delaware ter invalidado um pacote anterior de 2018. Este tinha um valor de mais de 50 mil milhões de dólares. Também vai garantir a permanência e o foco do CEO na gigante de carros elétricos.

Este novo plano atribui a Musk 96 milhões de ações da Tesla. A estrutura do acordo surge num momento crucial para a empresa, que procura solidificar a sua liderança e transitar de forma mais incisiva para os setores da inteligência artificial e robótica, para além da sua aposta consolidada nos veículos elétricos.

A medida é vista como um passo estratégico para manter Elon Musk no comando. Isto enquanto decorre o processo de recurso da decisão judicial que anulou o seu pacote de compensação de 2018. Numa carta enviada aos acionistas, a Tesla sublinhou que Musk “não recebe uma compensação significativa há oito anos” e que os seus “esforços legais continuam” para reaver o acordo original, acrescentando que “não há um cronograma claro para a resolução”.

Quer o foco na empresa de carros elétricos

O conselho justifica a nova remuneração como um reconhecimento do valor gerado sob a liderança de Elon Musk. “Através da visão e liderança únicas de Elon Musk, a Tesla está a fazer a transição do seu papel de líder nas indústrias de veículos elétricos e energia renovável para se tornar um líder em IA, robótica e serviços relacionados”, afirmou o conselho.

Para evitar pagamentos duplicados, o novo acordo inclui uma cláusula clara. Caso os tribunais revertam a decisão e reinstituam o pacote de 2018, este novo prémio de 29 mil milhões de dólares será “imediatamente perdido e devolvido à empresa”.

A decisão do conselho, tomada após a recomendação de um comité especial, parece ter sido bem recebida pelo mercado. As ações da Tesla registaram uma ligeira subida após o anúncio. Analistas consideram que a medida remove uma incerteza que pairava sobre os investidores. “Recompensar Elon Musk pelo que ele fez e continua a fazer pela Tesla é a coisa certa a fazer”, conclui o comunicado da empresa, reforçando a confiança no seu CEO para liderar os próximos desafios.