Ainda tem selos do seguro e inspeção no para-brisas do seu carro?
Durante décadas, olhar para o canto inferior direito do para-brisa de um carro em Portugal era como ver um pequeno calendário colorido. E atualmente, ainda precisa de ter afixado algum selo?
Atualmente, a legislação portuguesa já não obriga à afixação de nenhum destes dois dísticos. O seu para-brisas pode estar completamente limpo. Mas atenção: isto não significa que as obrigações de ter seguro e inspeção desapareceram. Apenas a forma de o comprovar mudou.
O Fim do "Selo Verde" do Seguro
Esta foi a mudança mais "recente" e significativa. Até muito recentemente, a falta do pequeno quadrado verde da Carta Verde no vidro dava direito a multa.
Isso mudou em julho de 2023. Uma alteração à lei eliminou a obrigatoriedade de afixar o dístico do seguro automóvel no vidro da viatura.
- O selo no vidro é opcional: Pode retirá-lo se desejar.
- A prova de seguro continua a ser obrigatória: Ter seguro válido é fundamental, e tem de conseguir prová-lo numa operação stop.
- A revolução digital: A grande novidade é que o comprovativo de seguro (a Carta Verde) já não tem de ser um papel verde oficial. Agora, é válido em formato digital. Pode apresentar o PDF que a seguradora lhe envia no telemóvel, ou pode imprimir esse documento em casa numa folha de papel branco normal (A4). Ambos são válidos perante as autoridades.
O Selo da Inspeção (IPO)
A situação do selo da Inspeção Periódica Obrigatória (IPO) gera mais confusão porque a mudança é mais antiga, mas o hábito perdurou.
A obrigatoriedade de colar o dístico colorido da inspeção no vidro terminou em 2012. Já lá vai mais de uma década.
O que precisa de saber:
- O selo não tem valor legal: Embora alguns centros de inspeção ainda possam fornecer o dístico por hábito, ele não serve como prova perante a polícia.
- O documento essencial é a Ficha de Inspeção: O único documento que comprova que o seu carro passou na inspeção é a folha de papel (o relatório oficial) que lhe é entregue no final da inspeção. É este documento que tem de estar obrigatoriamente dentro do veículo.
A lei evoluiu para simplificar a vida dos condutores e reduzir a burocracia do papel.
Pode, com toda a segurança legal, retirar os dísticos antigos do seu para-brisas. No entanto, certifique-se sempre de que transporta consigo os comprovativos reais:
- A Carta Verde do seguro (em papel branco ou digital no smartphone).
- A Ficha de Inspeção Periódica (em papel).
Acho que se devia inventar um dístico para burrice ao volante sendo o requerimento 4 acidentes em 3 anos ou menos 😛
Quando deixou de ser obrigatório a afixação do selo de inspecção, retirei-o do para-brisa, ficando só com o selo do seguro que na altura ainda era obrigatório.
Resultado, sempre que passava por uma operação stop à entrada de uma rotunda, e o agente reparava que não tinha selo, mas dava-me encostar e pedia os documentos. Aconteceu algumas vezes sem eu perceber porque me estavam sempre a mandar parar, até que um agente me disse: ” Mostre-me só o documento da inspecção, só o mandei parar porque não tem o selo no para-brisas”Ao que eu respondi “Mas a afixação já não é obrigatória”. Recebi como resposta “Pois não, mas nós sempre que verificamos que uma viatura não tem selo mandamos parar para pedir os documentos” .
Voltei a colocar o selo no para-brisas, embora não seja obrigatório, prefiro assim a andar a parar em tudo o que é operação stop
Se for como 3 companhias de seguros, com quem trabalho, ou se paga, o prémio anual e se paga 600000 euros, em publicidade, para instalar, a app, da seguradora, ou é preciso pagar 8 euros (até 30 euros, por dia), para telefonar, até alguém atender e dizer que “Devia ter usado, a app, pedindo o envio, do pdf, para o email.”
Portanto, ou se paga 600000 euros, em publicidade, oferecendo a minha privacidade, à seguradora, com acesso a 100% do que faço, no telemóvel, ou se paga, chamadas de valor acrescentado, para pedir que enviem, para o mail.
Como são 3 diferentes, suponho que vão todas pelo mesmo caminho… paguem e paguem e paguem, que quando tiverem azar, ou pagam os arranjos ou pagam a dobrar.