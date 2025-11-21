PplWare Mobile

Ainda tem selos do seguro e inspeção no para-brisas do seu carro?

Motores/Energia

Autor: Pedro Pinto

  1. Sail says:
    21 de Novembro de 2025 às 17:14

    Acho que se devia inventar um dístico para burrice ao volante sendo o requerimento 4 acidentes em 3 anos ou menos 😛

  2. Duarte says:
    21 de Novembro de 2025 às 17:29

    Quando deixou de ser obrigatório a afixação do selo de inspecção, retirei-o do para-brisa, ficando só com o selo do seguro que na altura ainda era obrigatório.
    Resultado, sempre que passava por uma operação stop à entrada de uma rotunda, e o agente reparava que não tinha selo, mas dava-me encostar e pedia os documentos. Aconteceu algumas vezes sem eu perceber porque me estavam sempre a mandar parar, até que um agente me disse: ” Mostre-me só o documento da inspecção, só o mandei parar porque não tem o selo no para-brisas”Ao que eu respondi “Mas a afixação já não é obrigatória”. Recebi como resposta “Pois não, mas nós sempre que verificamos que uma viatura não tem selo mandamos parar para pedir os documentos” .
    Voltei a colocar o selo no para-brisas, embora não seja obrigatório, prefiro assim a andar a parar em tudo o que é operação stop

  3. Manuel da Rocha says:
    21 de Novembro de 2025 às 18:13

    Se for como 3 companhias de seguros, com quem trabalho, ou se paga, o prémio anual e se paga 600000 euros, em publicidade, para instalar, a app, da seguradora, ou é preciso pagar 8 euros (até 30 euros, por dia), para telefonar, até alguém atender e dizer que “Devia ter usado, a app, pedindo o envio, do pdf, para o email.”
    Portanto, ou se paga 600000 euros, em publicidade, oferecendo a minha privacidade, à seguradora, com acesso a 100% do que faço, no telemóvel, ou se paga, chamadas de valor acrescentado, para pedir que enviem, para o mail.
    Como são 3 diferentes, suponho que vão todas pelo mesmo caminho… paguem e paguem e paguem, que quando tiverem azar, ou pagam os arranjos ou pagam a dobrar.

