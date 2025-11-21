E Porque Hoje é Sexta
Ninguém percebeu o óbvio. Donald Trump quer mudar o mundo, como tal, e depois de se propor a Prémio Nobel, o próximo alvo é o Pai Natal. Por que razão não pode ser Trump o Pai Natal? Fica a ideia, deixamos igualmente bons motivos para sorrir neste fim de semana.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v930 [0 MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Depois de vários anos de casado e depois de muito relutar, o marido concorda em levar a sogra e a esposa para conhecer Jerusalém.
Assim que desceram do avião, a velha teve um ataque cardíaco e morreu abruptamente.
Passado o susto inicial, o sujeito foi verificar os procedimentos necessários para mandar o corpo de volta ao Brasil.
- Você vai gastar aproximadamente dez mil dólares - informou-lhe uma funcionária.
- Dez mil?
Com medo de que o marido também tivesse um enfarte, a esposa tentou aliviar:
- Querido, se você quiser enterrá-la aqui mesmo, eu não me importo.
- Enterrá-la aqui em Jerusalém? De jeito nenhum!
- Por que não?
- Há dois mil anos atrás teve um sujeito que foi enterrado aqui e ressuscitou depois de três dias!
Um tipo foi a uma churrasqueira e pediu um frango, mas queria vê-lo primeiro, porque tinha que ser da Azambuja.
Trouxeram-lhe um, meteu-lhe o dedo no ânus e disse:
- Desculpe, mas este é de Vila Franca.
O empregado foi buscar outra.
O cliente volta a pôr o dedo no ânus e disse:
- Este é de Loures.
E, o empregado voltou e foi buscar outro
O cliente repete o mesmo e aí satisfeito diz:
- Ok, esta é genuíno. Pode assar.
Um bêbado que estava na churrasqueira assistiu a tudo e disse ao cliente:
- Amigo, o senhor pode fazer o favor de ver onde é que eu moro?
Um muçulmano devoto e muito chato entra num táxi.
Uma vez sentado, pede ao taxista para desligar o rádio, porque não quer ouvir música, como decretado na sua religião, e porque no tempo do profeta não havia música, especialmente música ocidental, que é música dos infiéis.
O taxista educadamente desliga o rádio, sai do carro, dirige-se à porta do lado do cliente e abre-a.
O árabe pergunta: – "O que você está a fazer?”
Resposta do taxista: – "No tempo do profeta não havia táxis, por isso saia e espere pelo próximo camelo!!
Um homem e a sua mulher reparam que o órgão reprodutor do seu filho era muito muito pequeno para a sua idade e ficaram um pouco preocupados, por isso levam-no ao médico para procurar uma solução.
O médico examina cuidadosamente o rapaz e recomenda ao casal que lhe deem muitas torradas porque o pão vai fazer com que se desenvolva melhor e possa atingir um tamanho significativo. Então a esposa diz um pouco reticente:
– isso resultará mesmo doutor?
– tem dado resultado com outros casos e vamos e experimentar com o seu filho para ver se também resulta.
No dia seguinte, a mulher levanta-se bem cedo pela manhã e faz um grande monte de torradas colocando-as na mesa.
Quando o filho se senta à mesa para tomar o pequeno-almoço, mete logo as mãos nas torradas e a mãe grita-lhe:
– tira só duas! …. O resto é para o teu pai.
Um casal acabado de casar vai passar a primeira noite juntos. A excitação está ao máximo! A noiva sai primeiro do banho, toda cheirosa enrolada numa toalha. O marido espera-a deitado na cama e diz:
– Querida, agora que somos casados, podes-me deixar ver o teu corpo?!
A noiva tira então a toalha, revelando um corpo de deusa.
– Amor, és tão linda… Deixa-me tirar uma foto! – Arrisca o homem.
Espantada, responde a mulher:
– Queres-me tirar uma foto nua?!
Esclarece o homem:
– Sim, querida! Assim poderei carregar-te em permanência junto ao meu coração e bastará olhar para a foto para me lembrar desta noite em que foste minha pela primeira vez.
Encantada pelas palavras do marido, a mulher deixa-o tirar umas fotos. Todo contente, foi a vez dele ir tomar banho.
Quando ele sai todo cheiroso e coberto também por uma toalha, a mulher diz-lhe:
– Querido, já que estamos casados, quero que tires essa toalha e fiques nu para mim…
O marido deixa cair a toalha e revela a sua nudez. A mulher exclama, sempre com os olhos em determinado lugar:
– Também quero tirar uma foto!
O marido todo orgulhoso sorri e pergunta:
– Porquê amor?
E responde ela:
– Para mandar ampliar.
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Há pessoas que dormem muito, mas há muitas mais que deixam!
Proof that people are sheep! pic.twitter.com/exdfv4exUh
— LAnDo NIFFIRG™️ (@llandoniffirg) November 20, 2025
Às vezes corre mal!!!
— fares fahad (@SultanF1001) November 20, 2025
Escolhas de vida
I rewatched it like 10 times and I'm still dying laughing pic.twitter.com/6JJJt2zvc9
— ✨ (@Hoang_HQ) November 20, 2025
Sim, gaiolas sem dúvida
This is the most perfect answer anyone can give pic.twitter.com/lZTFh8NBMj
— non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 20, 2025
Livros conVida
Pop-up book that brings creatures to life! pic.twitter.com/63ROXnqD0z
— Interesting As Fuck (@interesting_aIl) November 19, 2025
Os anúncios de cerveja antes de se tornarem gays
Beer commercials before they became gay pic.twitter.com/EO4Hyocb6x
— Cigarette Nostalgia (@CigsMake) November 20, 2025
Boa ideia
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) November 20, 2025
Domínio perfeito da bola
Bro got the perfect job pic.twitter.com/zhNV0X9ZGM
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) November 21, 2025
Lobo usa material de pesca humano... e deixa cientistas boquiabertos
Ronaldo a dar uns toques de IA na Casa Branca
El presidente Trump ha publicado un vídeo de él jugando al fútbol con Cristiano Ronaldo en el Despacho Oval hecho con IA “Ronaldo es un TIPO GENIAL. Me encantó conocerlo en la Casa Blanca. ¡¡¡Realmente inteligente y genial!!!” pic.twitter.com/Mfm2q9UlTz
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 20, 2025
Chatice caray!
No hair, no drink. pic.twitter.com/eovAHgTbzN
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) November 20, 2025
Já lá vão umas horas e ninguém desiste
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) November 20, 2025
Miss Jamaica cai e é levada de maca
