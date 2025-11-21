E Porque Hoje é Sexta

Um casal acabado de casar vai passar a primeira noite juntos. A excitação está ao máximo! A noiva sai primeiro do banho, toda cheirosa enrolada numa toalha. O marido espera-a deitado na cama e diz:

– Querida, agora que somos casados, podes-me deixar ver o teu corpo?!

A noiva tira então a toalha, revelando um corpo de deusa.

– Amor, és tão linda… Deixa-me tirar uma foto! – Arrisca o homem.

Espantada, responde a mulher:

– Queres-me tirar uma foto nua?!

Esclarece o homem:

– Sim, querida! Assim poderei carregar-te em permanência junto ao meu coração e bastará olhar para a foto para me lembrar desta noite em que foste minha pela primeira vez.

Encantada pelas palavras do marido, a mulher deixa-o tirar umas fotos. Todo contente, foi a vez dele ir tomar banho.

Quando ele sai todo cheiroso e coberto também por uma toalha, a mulher diz-lhe:

– Querido, já que estamos casados, quero que tires essa toalha e fiques nu para mim…

O marido deixa cair a toalha e revela a sua nudez. A mulher exclama, sempre com os olhos em determinado lugar:

– Também quero tirar uma foto!

O marido todo orgulhoso sorri e pergunta:

– Porquê amor?

E responde ela:

– Para mandar ampliar.