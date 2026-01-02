E Porque Hoje é Sexta
Bom ano 2026 e que os novos tempos tragam tranquilidade e menos doidos a governar o mundo. Como diz a imagem, que traga mais VELO.... ou LOVE, em português! Por falar em malucos, hoje temos uma mão cheias deles. Bom fim de semana.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v936 [21MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Mãe para a filha mais nova:
- Então o que gostavas que o Pai Natal te desse?
- Um contracetivo.
- Um contracetivo???
- Sim, é que eu tenho cinco bonecas e não quero ter mais nenhuma.
- Rui, porque é que chumbaste a estudo do meio?
- Porque a professora mandou-me sentar na ponta!
Uma loira ia pela rua repetindo vezes seguidas:
- Sala, quarto, cozinha… Sala, quarto, cozinha… Sala, quarto, cozinha…
Um senhor, curioso com a situação, intercetou a moça e perguntou:
- Porque é que você está só a repetir: “sala, quarto, cozinha”?
Responde a loira:
- É que meu marido me pediu para decorar a casa…
Era já de madrugada e o telefone toca. O marido atende e, após uns segundos, diz:
- Como quer que eu saiba? Se quer saber isso telefone para a Marinha!
Deitada ao seu lado, pergunta a mulher:
- Quem era amor?
Responde o marido:
- Sei lá! Era um tipo a perguntar se a costa estava livre…
Num autocarro, um padre sentou-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia o jornal. De repente, com a voz "empastada", o bêbado perguntou ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O pároco logo pensou em aproveitar a oportunidade para passar um sermão no bêbado e respondeu:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras: excesso de consumo de álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que nem ouso dizer. O bêbado arregalou os olhos, calou-se e continuou a ler o jornal. Pouco depois o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tentou amenizar:
- Há quanto tempo o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite!...
Diz o jornal que quem tem é o Papa!
Vídeos
Pista de todo-o-terreno para aviões?
What in the Cartel is going on here? 🤣 pic.twitter.com/W5L6MYWZ9L
— Aviation (@xAviation) January 1, 2026
Loucuras de 2025 ainda
Uma coleção de idiotas no trabalho... dos bons, atenção!
Imagens brutais
Muito bom!!!!
☺️😂😍
The cutest thing you'll see today pic.twitter.com/lEDZbvnrym
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 2, 2026
Não há um que ganhe contra ela
How does physics work on this T-shirt? 🤔☺️ pic.twitter.com/5k6RJX2LKl
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 2, 2026
As melhores técnicas de defesa pessoal
Self-defense: 0% pic.twitter.com/MvcgioyPzv
— MERICA MEMED (@Mericamemed) January 1, 2026
Rodrigo Mora a dar grande tanga ao Diogo... amigos... amigos
🚨 Exclusivo CMTV: Diogo Costa, capitão do FCPorto, agride Rodrigo Mora com uma patada nas costas.
Péssimo clima no Dragão.
Jogadores vêem motivos para rescisão imediata.
pic.twitter.com/9XmGx3YhYO
— LM ® 🇸🇻 (@LuisMota1986) January 1, 2026
Escusas de refilar, ela é que manda e pronto
«Infinite loop»pic.twitter.com/wSnvd5GlS0
— Massimo (@Rainmaker1973) January 1, 2026
Se ela apanha um ou uma esta noite... já foste!!!
She's living her best life
She stole the show🔥 pic.twitter.com/DKcojWWoXp
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 1, 2026
Reparem que o pai foi filmar a atuação do filho
The dad who recorded the video of the daycare Christmas party...
did a perfect job!!!🔥 pic.twitter.com/JaChs2IxbX
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 1, 2026
Putos no caminho certo, olhar para onde tem interesse
That's real friends pic.twitter.com/U2KNa4XngA
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 1, 2026
Isto, sim, é um cavalheiro... com fome!
And there he was!!!
A true gentleman! 😎 pic.twitter.com/SanZaxtip0
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) December 31, 2025
Esta é velhinha, mas ele continua no mesmo sítio
Legendpic.twitter.com/7eYmgbbXgJ
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) December 31, 2025
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2
Bom fds e bom ano