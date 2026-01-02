E Porque Hoje é Sexta

Num autocarro, um padre sentou-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia o jornal. De repente, com a voz "empastada", o bêbado perguntou ao padre:

- O senhor sabe o que é artrite?

O pároco logo pensou em aproveitar a oportunidade para passar um sermão no bêbado e respondeu:

- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras: excesso de consumo de álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que nem ouso dizer. O bêbado arregalou os olhos, calou-se e continuou a ler o jornal. Pouco depois o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tentou amenizar:

- Há quanto tempo o senhor está com artrite?

- Eu? Eu não tenho artrite!...

Diz o jornal que quem tem é o Papa!