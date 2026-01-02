VeloViewer: afinal quantos km correu em 2025?

Sabia que o VeloViewer cria automaticamente um resumo anual (“Year Wrapped” / infográfico) com as distâncias registadas (corrida, ciclismo, caminhada, etc.) com base nos seus dados do Strava? Veja como funciona.

O VeloViewer é uma plataforma online de análise de atividades desportivas, usada sobretudo por quem pratica corrida, ciclismo e caminhada, e que funciona ligada à conta do Strava.

Como ver os seus km corridos em 2025 no VeloViewer

Se tem o VeloViewer ligado ao Strava:

Entre no VeloViewer (veloviewer.com) e f aça login com a sua conta Strava .

. Vá ao separador “Infographic / Year Wrapped”.

Escolha o ano 2025 e verá... Total de km corridos Total de km de ciclismo Elevacão acumulada Dias activos Outros detalhes visuais e métricas agregadas.



Existe uma versão gratuita (com limites) e uma versão paga (Pro) com estatísticas mais completas e histórico total. O VeloViewer não cria atividades, apenas lê os dados do Strava que autoriza.

