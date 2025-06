Laurene Powell Jobs elogia o novo dispositivo de IA da OpenAI concebido por Jony Ive

O primeiro dispositivo da OpenAI, com design assinado por Jony Ive, já recebeu elogios da viúva de Steve Jobs. Embora as suas funcionalidades permaneçam em grande parte secretas, aqueles que tiveram acesso antecipado consideram-no um marco revolucionário, incluindo Laurene Powell Jobs.

A ligação de Powell Jobs ao projeto

Numa entrevista recente ao Financial Times, a viúva de Steve Jobs partilhou alguns vislumbres sobre o dispositivo de inteligência artificial (IA) que está a ser desenvolvido por Jony Ive. Laurene Powell Jobs figura entre os investidores da LoveFrom,,o atelier de design que Ive estabeleceu depois de quase três décadas dedicadas à Apple.

Esta proximidade tem-lhe proporcionado um acesso privilegiado ao processo criativo de Ive, incluindo o desenvolvimento do novo dispositivo da OpenAI, relativamente ao qual manifesta grande otimismo quanto ao seu impacto futuro.

Tenho acompanhado em tempo real como as ideias evoluem de um simples pensamento para palavras, depois para desenhos, para narrativas e, subsequentemente, para protótipos, e depois para um tipo diferente de protótipo. E pensamos: não consigo imaginar como isto poderá melhorar, mas ao ver a versão seguinte, está ainda melhor.

Mencionou Powell Jobs. Alguns especialistas antecipam que o dispositivo de IA concebido por Jony Ive poderá transformar-se no "novo iPhone", mas Powell Jobs não partilha dessa visão.

Continuo muito próxima da equipa de liderança da Apple. São pessoas excelentes e desejo que também eles tenham sucesso.

Afirmou. A viúva de Steve Jobs possui, ademais, um forte incentivo para depositar confiança na empresa de Cupertino: é detentora de 154 milhões de ações, avaliadas em cerca de 30 mil milhões de dólares.

Características especuladas

Apesar de Laurene Powell Jobs descrever o momento presente como "a era do desconhecido", a sua confiança em Jony Ive mantém-se firme.

O simples facto de observar algo completamente novo a materializar-se é algo maravilhoso de se contemplar.

O antigo guru do design da Apple tem estado a trabalhar num projeto que irá recorrer aos modelos da OpenAI. Jony Ive ambiciona que o dispositivo se torne uma peça fundamental no quotidiano das pessoas, tal como o iPhone o foi na sua época.

De acordo com o The Wall Street Journal, este dispositivo não terá ecrã, mas estará ciente do ambiente e da vida do utilizador. Embora esta descrição possa evocar o AI Pin da Humane, Sam Altman, CEO da OpenAI, descartou essa hipótese. Jony Ive pretende criar um produto não intrusivo, que possa ser transportado no bolso ou simplesmente pousado sobre uma mesa.

Leia também: