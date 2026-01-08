Usa o carro da empresa para fins pessoais? Atenção: pode ter de pagar IVA

O uso de viaturas da empresa para fins pessoais voltou a estar no centro das atenções do Fisco. A Autoridade Tributária (AT) esclareceu que, sempre que exista dedução de IVA associada a um veículo e este seja utilizado fora do âmbito profissional, pode haver imposto a pagar.

Se carro é usado para fins pessoaos, então é prestação de serviços sujeita a IVA

Segundo o entendimento da AT, se uma empresa ou trabalhador independente deduziu o IVA na compra, aluguer ou leasing de uma viatura e essa mesma viatura é usada para fins pessoais, então essa utilização é considerada uma prestação de serviços sujeita a IVA.

Isto aplica-se, por exemplo, quando o carro é utilizado:

fora do horário de trabalho;

em deslocações pessoais ou familiares;

aos fins de semana ou durante férias.

O Estado permite a dedução do IVA apenas para fins profissionais. Quando o veículo passa a ser usado também para fins particulares, esse benefício fiscal deixa de ser totalmente justificado.

Refere a AT que o imposto a pagar deve ser calculado com base no uso real do veículo. O sujeito passivo tem de apurar a percentagem de quilómetros percorridos em uso pessoal face ao total de quilómetros efetuados no período em causa. A AT refere também que esta regra aplica-se mesmo quando a viatura é usada maioritariamente para fins profissionais.