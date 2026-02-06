E Porque Hoje é Sexta

Um português que emigrou há uns anos para o Brasil veio agora de férias a Portugal. Na praia, encontrou um velho amigo que o felicitou pelo êxito da sua atividade e da grande fortuna conseguida.

O tipo agradeceu e disse:

- Olha, ao princípio, foi muito duro, mas depois formei uma sociedade com um brasileiro muito rico. Ele entrou com o dinheiro e eu com a experiência.

Pergunta o outro:

- E foi assim um negócio tão rentável para ti?!

Responde o outro:

- Muito rentável, mesmo! Quando, mais tarde, acabamos com a sociedade, eu fiquei com o dinheiro e ele com a experiência…