E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta está de volta na semana em que Donald Trump fez cocó nas calças, em plena Sala Oval, na Casa Branca, dizem! Humor, do bom, está à vossa espera. Bom fim de semana.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v941 [20MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
O filho já a pensar no futuro conta para o pai:
- Pai, quando eu crescer quero ser maquilhador.
O pai diz:
- Não vais ser maquilhador, isso é profissão de gay.
Durante um mês o filho então pensa muito e diz para o pai:
- Pai, quero ser cabeleireiro.
- Não, filho, isso é profissão de gay.
Seis meses depois ele novamente conta para o pai:
- Pai, decidi que quero ser bailarino.
- Não, meu filho, isso é profissão de gay.
Moral: Eu agora estou com 30 anos, sou gay e não sei fazer merda nenhuma.
- Rui, porque é que chumbaste a estudo do meio?
- Porque a professora mandou-me sentar na ponta!
Emigrante Português na Suíça vai até um hotel para sentir a neve. Esse hotel era o único daquele instância e albergava os esquiadores. Na parede havia um cartaz que informava as condições da neve:
-> Neuchatel, 12 cm, mole;
-> Lausanne, 18 cm, escorregadia;
-> Schaffhausen, 15 cm, consistente.
Ora abaixo alguém escreveu:
-> António Silva (emigrante), 24 cm, dura.
Três europeus vão para os confins da Amazónia e são capturados por uma tribo de canibais.
Os três homens pedem que lhes seja concedido o último desejo.
Inglês: – Quero fumar o meu cachimbo pela última vez.
Canibal: – OK.
Francês: – Quero comer bem pela última vez.
Canibal: – OK.
Português: – Quero comer morangos.
Canibal: – Mas nesta época do ano não há morangos.
Português: – Não faz mal. Eu espero.
Um português que emigrou há uns anos para o Brasil veio agora de férias a Portugal. Na praia, encontrou um velho amigo que o felicitou pelo êxito da sua atividade e da grande fortuna conseguida.
O tipo agradeceu e disse:
- Olha, ao princípio, foi muito duro, mas depois formei uma sociedade com um brasileiro muito rico. Ele entrou com o dinheiro e eu com a experiência.
Pergunta o outro:
- E foi assim um negócio tão rentável para ti?!
Responde o outro:
- Muito rentável, mesmo! Quando, mais tarde, acabamos com a sociedade, eu fiquei com o dinheiro e ele com a experiência…
Vídeos
Trump fez cocó nas calças em direto na TV nacional
Donald Trump pooped himself Live on TV 🥺😳 pic.twitter.com/HGFpuIa8ZA
— Neliswa (@neliswa_lungile) February 3, 2026
Educação de classe Premium!
That’s a work of art pic.twitter.com/uihrIxg26s
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) February 6, 2026
Sucesso
bro is faster than light pic.twitter.com/URb49nuUWS
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) February 6, 2026
Piloto da Azores Airlines domina os ventos
Magia da boa...
How did he do that? pic.twitter.com/feB2Xu6qa0
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) February 6, 2026
Boa criatividade
This made my day pic.twitter.com/2akdYd6T22
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) February 6, 2026
Rapaz de 13 anos nadou 4 horas para salvar a mãe e os irmãos
NEW: 13-year-old Australian boy swims for four hours in cold and dangerous waters to save his mom and siblings who were swept into the ocean, says God is who got him to shore.
The family was on kayaks & paddleboards when they were swept about 2.5 miles out to sea.
After a… pic.twitter.com/Gg7OctvHi4
— Collin Rugg (@CollinRugg) February 3, 2026
Doidos pela neve
Imagens espetaculares de baleias-cinzentas captadas por drone
Os melhores falhanços da semana
Jornalista espanhola desafia a natureza e quase que corre mal
Lo que las autoridades te dicen que NO HAGAS JAMÁS. En pleno cauce de agua, calle abajo. Si la fuerza del agua la tira al suelo y hay alcantarilla abierta cercana, se termina todo. PÉSIMO EJEMPLO de @KarCuore emitido en @rtve por #MalasLenguas Realmente LAMENTABLE e INNECESARIO pic.twitter.com/0VHlfejWzS
— Dr. Luis (@Dr_Luis) February 4, 2026
E este doido que subiu para o topo de uma avião em Espanha?
Detenido tras trepar y caminar sobre el techo de un avión de @Vueling en el aeropuerto de Manises (Valencia), retrasando un vuelo a Ámsterdam por tres horas. El hombre, que mostraba signos de problemas de salud mental, permaneció unos 10 minutos sobre la aeronave, un @Airbus… pic.twitter.com/m0XIT1AC7i
— Fly News (@flynewsmagazine) February 1, 2026
João Moutinho dá alegria a uma criança na Vila das Aves
Bom fim de semana, cuidado com o tempo