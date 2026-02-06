Dacia Spring: elétrico mais vendido em Portugal a particulares tem novidades

O Dacia Spring tem recebido, desde 2024, uma série de atualizações que visam melhorar o desempenho e a experiência de condução. Este veículo tem agora algumas novidades que vai gostar... e o preço mantém-se baixo.

Entre as novidades estão uma direção assistida elétrica mais precisa, novo volante e jantes de 15 polegadas, que aumentam a aderência e a estabilidade em estrada.

Estrutura e condução aprimoradas

O Spring sofreu alterações estruturais importantes:

A secção central da plataforma foi reforçada para receber uma nova bateria de lítio-ferro-fosfato de 24,3 kWh , com tecnologia cell-to-pack , tornando a carroçaria mais rígida e equilibrando melhor o peso entre dianteira e traseira.

para receber uma nova , com , tornando a carroçaria mais rígida e equilibrando melhor o peso entre dianteira e traseira. O sistema de travagem ganhou assistência mais potente, enquanto as jantes de 15 polegadas, de série a partir da versão Expression, aumentam a maneabilidade do veículo.

Pela primeira vez, todas as versões do Spring recebem uma barra estabilizadora de série, que, combinada com amortecedores e molas reajustados, melhora a estabilidade nas curvas.

Aerodinâmica e eficiência

O Spring beneficia de uma aerodinâmica otimizada:

A parte inferior da carroçaria foi redesenhada para reduzir a turbulência sob o veículo, incluindo frente, laterais e traseira.

Um novo spoiler na porta traseira limita ainda mais a turbulência.

Estas melhorias têm impacto direto na autonomia e no coeficiente aerodinâmico, com CdA reduzido para 0,660 (jantes de 14”) e 0,665 (jantes de 15”), comparativamente aos 0,745 e 0,743 da geração anterior.

Motorizações mais potentes

O Spring passa a contar com dois novos motores: 70 cv/52 kW e 100 cv/75 kW, que oferecem mais potência e 20% de binário extra entre 80 e 120 km/h, garantindo conforto e facilidade em deslocações fora da cidade e em autoestrada. Mantêm-se ainda os motores de 45 cv/33 kW e 65 cv/48 kW.

Autonomia e consumo

Graças à nova bateria, motores e aerodinâmica, a eficiência melhora significativamente:

Autonomia combinada WLTP de 225 km (jantes de 15”).

(jantes de 15”). Consumo de 12,4 kWh/100 km, 9% inferior à geração anterior.

Na prática, isso permite que o Spring seja utilizado durante toda a semana com uma única carga, atendendo às necessidades reais dos condutores, que percorrem, em média, 34 km por dia, distribuídos por quatro viagens, a uma velocidade média de 34 km/h.

Atualmente o Dacia Spring custa 14.120€ + IVA. Ainda não há preço para as novas motorizações (70 cv/52 kW e 100 cv/75 kW), mas o valor irá manter-se baixo.