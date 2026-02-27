E Porque Hoje é Sexta

Dois rapazes, estavam no supermercado, de repente batem com os seus respectivos carrinhos um no outro, um deles diz:

- Dasss, não olha por onde anda, camarada?

- E você, também não tem olhos?

- É que eu estou à procura da minha namorada!

- Coincidência, eu também estou à procura da minha!

O primeiro :

- Posso ter passado por ela, como é a sua namorada?

- Ela é loira, olhos azuis, cabelos compridos, corpo de feetness, lábios carnudos e está com um vestido preto transparente com uma micro cuequinha! E a sua?

- Çafoda minha, vamos procurar a tua!!!!!!!