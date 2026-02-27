E Porque Hoje é Sexta
Na rubrica E Porque Hoje é Sexta desta semana: entre a presidente da Câmara de Coimbra, o ministro das Pescas e Agricultura e o Presidente dos EUA, já só faltava discutirem se o Mondego passa a ser considerado zona de pesca estratégica internacional... com tarifa aduaneira incluída.
ANEDOTAS COM HUMOR
O sujeito desabafa no psiquiatra:
— Viva, Doutor... Eu estou a ficar doido! A minha mulher é loira, tem 1.70 de altura, olhos verdes, seios fantásticos... Uma delícia!
— Até aí não vejo problema nenhum! — diagnostica o psiquiatra.
— Calma, Doutor... Deixe-me terminar... Ela está a deixar-me maluco porque todas as noites vai no Bar do Pedro e fica lá a "dar sopa" aos homens! Ela vai para cama com o primeiro homem que falar com ela! Eu já não estou a aguentar isso, Doutor! Pelo amor de Deus, o que faço?
— Relaxe! — aconselha ele — Respire fundo... E agora, diga-me, aonde fica exatamente esse Bar do Pedro?
No intervalo de uma palestra sobre informática encontram-se no WC o Sr. Linus, Bill Gates e Steve Jobs. Após uma rápida passagem pelo mictório, o Sr. Linus lava cuidadosamente as mãos, vira-se para Bill Gates e diz:
- Nós, no Linux, somos perfeccionistas.
Bill Gates também lava meticulosamente as mãos, com o cuidado de esfregar bem entre os dedos e por baixo das unhas. Lança um olhar desafiador ao Sr. Linus e exclama:
- Nós, da Microsoft, somos perfeccionistas e detalhistas!
Nesse momento, Steve Jobs, que estava a rir-se da ridícula cena, dirige-se à saída do WC. Em uníssono, Linus e Gates lhe perguntam:
- Steve, e tu não vais lavar as mãos? E Steve Jobs respondeu, secamente:
- Nós, da Apple, não mijamos na mão!
Dois rapazes, estavam no supermercado, de repente batem com os seus respectivos carrinhos um no outro, um deles diz:
- Dasss, não olha por onde anda, camarada?
- E você, também não tem olhos?
- É que eu estou à procura da minha namorada!
- Coincidência, eu também estou à procura da minha!
O primeiro :
- Posso ter passado por ela, como é a sua namorada?
- Ela é loira, olhos azuis, cabelos compridos, corpo de feetness, lábios carnudos e está com um vestido preto transparente com uma micro cuequinha! E a sua?
- Çafoda minha, vamos procurar a tua!!!!!!!
Miquelina conduzia rua abaixo a suar teso porque tinha uma reunião importante e não conseguia encontrar um lugar para estacionar. Olhou para o céu disse:
- Meu Deus, tem pena de mim. Se me arranjares um lugar para estacionar passarei a ir à missa todos os domingos até ao fim dos meus dias e não farei mais sexo nem beberei álcool.
Como que por milagre, aparece um lugar para estacionar. Ela olha então para o céu e diz:
- Esquece o que eu disse! Já encontrei um!
Vídeos
Cuidado com a unha muié
Com certeza a culpa foi da unha.🫣 pic.twitter.com/cwtcDBN5Hf
— FÁBIO 🎭 (@RiverBoyOficial) February 26, 2026
O KO é nas alturas... ou aos tombos
You really never know what goes on above the clouds pic.twitter.com/ygpvRinRts
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) February 26, 2026
Um buraco abriu-se repentinamente numa estrada do Nebraska
Buraco se abre na pista e engole carros em cidade dos EUA https://t.co/7BHhIOEJEz #g1 pic.twitter.com/UGUNQCti9R
— g1 (@g1) February 25, 2026
GNR alerta para o perigoso desafio no TikTok
🚨👇🏻 pic.twitter.com/ex3xPu5Pw5
— Denúncia Burlas 🖤 (@DenunciaBurlas) February 26, 2026
Rei...
Epah, ajudem o amigo do Teixeira, que está perdido em Madrid! 😂 pic.twitter.com/5oPsIbrdmE
— Rodrigo Lux (@captomente) February 25, 2026
O ministro paciente e a presidente da câmara tresloucada de Coimbra
Estavam em casa sem fazer nada e...
Time to play pic.twitter.com/s4xrEWVxnj
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 26, 2026
Tens seguro?
Being in the wrong place at the wrong time pic.twitter.com/pCs0bkSJxX
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 25, 2026
Até dói ao ver as partes fundengas a bater no corrimão
Sim, está boa de sal
The secret is in his pocket 😉 pic.twitter.com/zFG0pHHyCV
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 24, 2026
Bêbedos nem davam por ela que era o Xico que ia a conduzir
When your wife tells you she wants to drive and you trust your best friend more pic.twitter.com/hqLYgQvNHV
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 23, 2026
Quem nunca?
On the first date pic.twitter.com/icR9xvuYHm
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 23, 2026
Trabalhar com inteligência
Work smart, not hard pic.twitter.com/cXy48cAcdg
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 23, 2026
Cenas que o mundo pariu esta semana
