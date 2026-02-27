Europa investiu 45 mil milhões em eólicas… mas ainda não chega

A Europa continua a apostar forte nas energias renováveis, mas os resultados parecem ainda não acompanhar o volume de investimento realizado. Conheça os dados do relatório anual da associação WindEurope

Num estudo agora divulgado, é revelado que o investimento total no setor eólico europeu atingiu os 45 mil milhões de euros, abrangendo projetos onshore (em terra) e offshore (no mar). No entanto, de acordo com os dados mais recentes divulgados por associações do setor, a capacidade efetivamente instalada ficou aquém das metas previstas, colocando em causa o cumprimento dos objetivos climáticos e energéticos da União Europeia para 2030.

Resultados em números

€45 mil milhões: total de investimento em energia eólica na Europa em 2025, destinado a projetos que devem ser construídos nos próximos anos.

total de investimento em energia eólica na Europa em 2025, destinado a projetos que devem ser construídos nos próximos anos. 19,1 GW: nova capacidade de energia eólica instalada em 2025, elevando a capacidade total para 304 GW. Deste total, cerca de 90 % foram instalações onshore, com mais de 17 GW adicionados ao sistema.

nova capacidade de energia eólica instalada em 2025, elevando a capacidade total para 304 GW. Objetivos 2030: estimativas independentes apontam que a UE precisaria de cerca de 425 GW de capacidade instalada até 2030 para alcançar a meta de 42,5 % de energia renovável no consumo total, ou seja, os atuais ritmos de expansão ainda não são suficientes.

A Alemanha liderou as novas instalações, com cerca de 5,7 GW adicionados, incluindo tanto projetos onshore como offshore. A Turquia ficou em segundo lugar no ranking europeu, com 2,14 GW de nova capacidade.

Outros países como Suécia, Espanha e Reino Unido também tiveram desempenhos relevantes.

O ritmo de instalação de energia eólica precisa de um impulso significativo para que a Europa atinja os seus objetivos climáticos. Com o atual caminho, as projeções apontam para capacidades abaixo das metas, o que pode comprometer metas de redução de emissões e segurança energética se não forem tomadas medidas estruturais.