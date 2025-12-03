Chegou o Spotify Wrapped 2025: este ano, ouvir música virou competição

O final do ano aproxima-se e, com ele, chega uma das tradições mais aguardadas pelos amantes de música: o Spotify Wrapped. A edição de 2025 já está disponível para consulta e traz consigo uma novidade que promete dar que falar.

Como é habitual, os utilizadores podem aceder à sua retrospetiva personalizada para descobrir os géneros, artistas, músicas, álbuns e podcasts que mais ouviram ao longo do ano. Esta compilação de dados pode ser partilhada nas redes sociais.

Wrapped Party: a nova vertente competitiva do Spotify

A grande novidade deste ano é uma funcionalidade interativa designada Wrapped Party. Esta nova adição transforma a experiência do Wrapped numa espécie de jogo. Segundo o Spotify, a Wrapped Party "converte os seus dados de audição numa competição em tempo real".

A funcionalidade atribui prémios e distinções em diversas categorias, como o apoio a artistas emergentes, a dedicação a um artista em particular ou, claro, o total de minutos de reprodução. Desta forma, os grupos de amigos poderão finalmente resolver o eterno debate sobre "quem ouve mais música".

Além disso, pode ver quem descobriu mais músicas, quem ouviu mais idiomas diferentes, quem ouviu mais músicas populares, entre muitos, muitos outros dados.

Os grandes vencedores globais de 2025

O Spotify Wrapped serve também para a plataforma divulgar as tendências globais da sua base de utilizadores. Pelo quarto ano nos últimos cinco, Bad Bunny foi coroado o artista com mais streams a nível mundial. O seu álbum também conquistou o primeiro lugar na categoria correspondente, solidificando o seu domínio na indústria.

No que toca à canção mais ouvida globalmente, a surpresa foi evidente, não pertencendo o título nem a Bad Bunny nem a Taylor Swift. A honra coube ao dueto de Lady Gaga e Bruno Mars, "Die With a Smile".

No universo dos podcasts, não houve surpresas: The Joe Rogan Experience mantém-se como o mais popular, confirmando o sucesso do investimento da plataforma no criador de conteúdos.

