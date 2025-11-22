Google começa a testar publicidade nas respostas de IA do seu motor de pesquisa

A integração da inteligência artificial (IA) nos motores de pesquisa foi um game changer para muitos, mas a grande questão sempre foi a monetização. Agora, a Google dá o primeiro passo nesse sentido: confirmou que está em testes para a inclusão de anúncios diretamente nas respostas geradas pela sua IA.

Uma experiência limitada... por enquanto

A mudança foi primeiramente detetada e partilhada pelo consultor de SEO Brodie Clark, que publicou uma captura de ecrã. Na imagem, é possível observar como os blocos de anúncios, devidamente identificados com a etiqueta "Sponsored" (Patrocinado), surgem no final da resposta gerada pela IA, dentro da própria interface de conversação.

Esta abordagem é diferente do modelo clássico, onde os anúncios costumam ocupar as margens ou o topo da página de resultados.

Na partilha de Clark, a estrutura é clara: no topo, surgem resultados orgânicos, acompanhados de um mapa e outras informações relevantes. Contudo, na base da interação, a natureza dos resultados muda, dando lugar a conteúdos patrocinados. Fica assim evidente que a Google está a explorar formas de incorporar a publicidade de maneira mais orgânica no fluxo da pesquisa generativa.

Em declarações ao portal 9to5Google, a gigante tecnológica confirmou a veracidade dos testes, mas moderou as expectativas. A empresa descreve estas iniciativas como "experiências pontuais", sublinhando que, de momento, não existem planos para um lançamento em larga escala.

Isto significa que apenas um grupo restrito de utilizadores poderá visualizar estes anúncios na "Vista geral de IA". Permanece incerto se os testes estão confinados aos Estados Unidos ou se já abrangem outros mercados onde a funcionalidade está ativa, como é o caso de Portugal.

A inevitável monetização da IA

A Google não está sozinha nesta corrida pela monetização dos seus serviços de IA. Outras grandes empresas do setor já sinalizaram intenções semelhantes. A diretora financeira da OpenAI, por exemplo, admitiu publicamente que a introdução de publicidade no ChatGPT para utilizadores gratuitos é uma forte possibilidade.

Por sua vez, a Microsoft já deu passos concretos, exibindo anúncios no seu assistente Copilot em mercados selecionados, o que demonstra uma clara tendência da indústria.

Para a Alphabet, empresa-mãe da Google, esta estratégia é uma extensão natural do seu modelo de negócio. Não é segredo que a publicidade digital constitui a espinha dorsal das suas receitas, e a pesquisa com IA não poderia ser uma exceção.

Integrar anúncios na "Vista geral de IA" é, portanto, um passo lógico para garantir a sustentabilidade financeira desta nova tecnologia, que é impulsionada por modelos de IA complexos e dispendiosos.

