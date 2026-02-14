Apple Music provoca o Spotify após nova subida de preços

O serviço Apple Music publicou uma mensagem no X (ex-Twitter) a visar o Spotify após a entrada em vigor da sua terceira subida de preços desde 2023 nos Estados Unidos. «A propósito, nós continuamos ao mesmo preço», escreveu o serviço de streaming da Apple.

Sim, a ideia da Apple é explorar a frustração dos assinantes do Spotify obrigados a absorver aumentos sucessivos (a menos que cancelem, claro).

O Spotify aumentou os preços nos Estados Unidos neste início de ano, nas renovações de fevereiro:

Premium : passa para 12,99 dólares por mês;

: passa para 12,99 dólares por mês; Duo : passa para 18,99 dólares por mês;

: passa para 18,99 dólares por mês; Familiar : passa para 21,99 dólares por mês;

: passa para 21,99 dólares por mês; Estudante: passa para 6,99 dólares por mês.

Estes ajustes juntam-se às duas subidas anteriores desde 2023, aumentando gradualmente a fatura mensal dos utilizadores fiéis.

E será que vai afetar Portugal?

Tal como referimos, normalmente, mais tarde ou mais cedo, os ajustes feitos do mercado dos EUA acabam por chegar à Europa.

Os valores indicados para ambos os serviços correspondem aos praticados atualmente em Portugal.

Spotify

Individual: 8,99 €/mês

Duo: 11,99 €/mês

Estudante: 4,99 €/mês

Família: desde 15,49 €/mês

Apple Music

Individual: 7,49 €/mês

Estudante: 3,99 €/mês

Família: 11,99 €/mês

Conclusão: a Apple é de facto mais barata em todos os planos pagos em Portugal.

Sobre a qualidade do som, aqui também há uma diferença, e que tende para favorecer o utilizador Apple. O Apple Music inclui áudio sem perdas e áudio espacial sem custo adicional ao passo que o Spotify, em Portugal, continua a usar streaming com compressão (até 320 kbps), sem oferta generalizada de áudio sem perdas.

Mas o Spotify tem a versão gratuita, com publicidade

Em termos de propostas de preços, a diferença ronda 1,50 euros por mês no plano individual em Portugal, mas aumenta para cerca de 3,50 euros no plano familiar, onde o Apple Music cobra 11,99 euros por mês contra, no mínimo, 15,49 euros por mês no Spotify. Essa diferença anual de mais de 40 euros no plano familiar constitui o argumento comercial mais forte da Apple na sua provocação nas redes sociais.

O Apple Music propõe até 24 de fevereiro um período de teste gratuito de três meses, ampliando o oportunismo da sua comunicação ao oferecer uma porta de saída imediata aos assinantes insatisfeitos do Spotify. O serviço integra-se também no pacote Apple One, que reúne Apple TV, Apple Arcade, armazenamento iCloud e outros serviços, multiplicando os incentivos à mudança.

A provocação pública do Apple Music explora um momento de vulnerabilidade concorrencial: as redes sociais estão cheias de queixas de assinantes do Spotify, que criticam aumentos repetidos enquanto o serviço não reforçou substancialmente a oferta.

A Apple capitaliza esse descontentamento, posicionando-se como alternativa com preços estáveis, embora o Spotify mantenha vantagem em quota de mercado e funcionalidades sociais.