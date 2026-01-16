Spotify volta a aumentar os preços! Será que Portugal vai ser afetado desta vez?

O tema começa a ser recorrente demais. Ninguém gosta do assunto, mas a verdade é que o Spotify voltou a aumentar os preços. Embora o incremento do valor seja pouco significativo, a verdade é que se acumula de forma recorrente. Por enquanto não parece afetar Portugal, mas tudo poderá ser apenas uma questão de tempo.

Spotify volta a aumentar os preços

Do que foi revelado, este novo aumento dos preços nos planos do Spotify está limitado a apenas alguns países. Os visados estão aparentemente nos EUA, Estónia e Letónia e não se espera que para já tenha impacto em mais locais da Europa. Ainda assim, é bastante provável que, mais cedo ou mais tarde, os preços se igualem em todos os mercados.

Esta não é a primeira vez que um aumento de preços nos Estados Unidos é precedido pela mesma má notícia em Portugal, na Europa e no resto do planeta. Claro que as redes sociais estão em polvorosa do outro lado do Atlântico, onde as queixas no Reddit ou no Twitter atingem as dezenas de milhares. Ainda assim, a decisão foi tomada e os utilizadores vão começar a pagar mais a cada mês pelo seu plano Spotify.

O Spotify implementou um aumento de preço semelhante ao de 2023 no país, com um acréscimo de 1 dólar no plano individual básico e um pouco mais nos planos para duas pessoas e família. E, embora a empresa não tenha oferecido explicações, estima-se que este aumento esteja relacionado com a nova qualidade lossless, a inclusão de podcasts e a necessidade de melhorar as condições para os artistas da plataforma.

Apenas mais 1 ou 2 dólares nos planos

O aumento de preço, embora não seja drástico, não é propriamente popular. De um modo geral, todos os americanos que utilizam o Spotify, seja individualmente ou em pacote, pagarão cerca de um dólar a mais por mês. Quanto a valores, estes são simples de entender:

Plano individua l: aumento de 11,99 dólares para 12,99 dólares.

Plano Estudante: o valor aumenta de 5,99 dólares para 6,99 dólares.

Plano Duo: de 16,99 a 18,99 dólares

Plano Familiar: o preço aumenta de 19,99 dólares para 21,99 dólares.

O Spotify não comentou um aumento de preço no resto do mundo, e parece improvável que o faça em breve, dado que em 2025, Portugal e grande parte do planeta começaram a pagar mais pelo serviço. Outro aumento em 2026 seria extremamente preocupante, embora nada esteja descartado.