Netflix quer lutar com o YouTube e TikTok. Aposta nos vídeos verticais e podcasts

A Netflix está ciente de que a sua aplicação móvel tem apenas um propósito: permitir aos utilizadores ver séries e filmes. A empresa quer mudar isso para competir com plataformas como o YouTube e o TikTok. Esta plataforma de streaming anunciou que, este ano, planeia reformular por completo a sua aplicação móvel.

Netflix quer lutar com o YouTube e TikTok

A notícia foi anunciada diretamente por Greg Peters, CEO da Netflix, que afirmou que esta mudança na aplicação "vai ajudar-nos a expandir o nosso negócio na próxima década". Parece que a nova aplicação da Netflix seguirá a linguagem de design da interface de TV que a plataforma reformulou no ano passado, embora com uma estética mais adequada para dispositivos móveis.

A interface da Netflix para TV tem uma estética mais minimalista e menus reorganizados, incluindo um banner central a exibir conteúdo recomendado. Na app para dispositivos móveis, no entanto, os vídeos verticais ao estilo TikTok serão o destaque. A Netflix tem testado conteúdo neste formato na sua app há meses, inicialmente com trechos de séries e filmes. O objetivo é criar um feed infinito de conteúdo vertical que permita descobrir materiais novos ou interessantes.

Entretanto, o CEO da Netflix confirmou que a app para dispositivos móveis irá em breve integrar podcasts em vídeo. Este formato é muito popular em plataformas de redes sociais como o YouTube e o TikTok, e plataformas como o Spotify já produzem programas apresentados por celebridades e influenciadores. Não é claro se este conteúdo será integrado no catálogo da Netflix ou se haverá uma secção separada para o mesmo.

Streaming aposta nos vídeos verticais e podcasts

Estas mudanças, bem como outras funcionalidades que a Netflix poderá anunciar nos próximos meses, chegarão até ao final de 2026. Isso foi confirmado por Peters durante uma teleconferência com investidores, e estarão disponíveis nas aplicações para iOS e Android. Até ao momento, a empresa não divulgou imagens ou outros detalhes da interface.

No entanto, o objetivo é claro: tornar a Netflix numa plataforma que vá além da televisão. Aliás, Ted Sarandos, também CEO da Netflix, afirma que o cinema, o streaming e as redes sociais estão a convergir. Sarandos cita a transmissão dos Óscares no YouTube e a intenção da Apple de adquirir os direitos dos Emmy como exemplos, acrescentando que o Instagram fará algo semelhante no futuro.

Em todo o caso, a Netflix sublinha que não quer ser o TikTok ou o YouTube. Quer sim capitalizar naquilo que é mais procurado pelos utilizadores.