Saiba como pedir a segunda via da carta de condução

Pode pedir a segunda via da carta de condução se a perdeu ou lha roubaram. O processo é relativamente simples, e pode ser feito no local ou online. A forma mais simples e mais barata de fazer este pedido é pela internet.

Segunda via da Carta de Condução: mais barato fazer o processo via internet

Para pedir a segunda via da carta de condução em Portugal (por exemplo, em caso de perda, roubo, dano ou alteração de dados), pode fazê-lo de duas formas: Online (mais rápido e barato), ou num balcão do IMT ou balcão de atendimento do Espaço Cidadão.

Através da internet apenas precisa de se registar no site do IMT com o seu número de contribuinte e a sua senha do Portal das Finanças. Não precisa de apresentar documentos. Ao concluir o seu pedido na internet, irá ver no ecrã os dados para pagar no multibanco. Também os vai receber por email. O preço é de 27 euros.

No local tem de ter consigo o Cartão de Cidadão (ou o número de contribuinte + bilhete de identidade ou autorização de residência). Se for presencial, o preço é de 30 euros.

Se pedir a segunda via da sua carta de condução pela internet, irá recebê-la no prazo de 10 dias. Se pedir a segunda via da sua carta de condução nos balcões do IMT, irá recebê-la no prazo de 8 dias. Noutro serviço de atendimento, o prazo para a receber é de 25 dias.

