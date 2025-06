Maior lançamento de IA da China desde o DeepSeek! Chama-se Ernie e é da Baidu

A gigante tecnológica chinesa Baidu planeia tornar o seu modelo de IA generativa, o Ernie, open-source. A notícia, confirmada por um porta-voz da empresa que adiantou que a disponibilização será progressiva, representa um dos maiores avanços do setor tecnológico chinês na corrida pela IA desde o surgimento do DeepSeek.

Uma mudança de estratégia para a Baidu

A grande questão que divide os especialistas é se este lançamento terá um impacto tão disruptivo quanto o do DeepSeek. Uma das principais mudanças é a alteração da postura da Baidu, que nem sempre apoiou o movimento open-source.

A Baidu sempre defendeu o seu modelo de negócio proprietário e manifestou-se contra o open-source. Contudo, projetos disruptivos como o DeepSeek provaram que os modelos open-source podem ser tão competitivos e fiáveis quanto os proprietários.

Afirmou Lian Jye Su, analista principal do grupo de investigação Omdia. A decisão da Baidu, mesmo que não replique o "momento DeepSeek", é importantíssima para a corrida global da IA.

Isto não é apenas uma questão chinesa. Sempre que um grande laboratório lança um modelo poderoso open-source, eleva o padrão para toda a indústria.

Salienta Sean Ren, professor associado de ciência da computação na Universidade do Sul da Califórnia.

Ren acredita que a iniciativa da Baidu exerce pressão sobre fornecedores de modelos fechados, como a OpenAI e a Anthropic, para que justifiquem as suas APIs de acesso restrito e os seus preços premium.

Embora a maioria dos consumidores não se preocupe se o código de um modelo é open-source, preocupa-se com custos mais baixos, melhor desempenho e suporte para o seu idioma ou região. Estes benefícios resultam frequentemente de modelos abertos, que dão aos programadores e investigadores mais liberdade para iterar, personalizar e implementar soluções de forma mais rápida.

Acrescenta.

Uma declaração de guerra aos preços

Outros especialistas do setor veem o Ernie open-source como um fator ainda mais disruptivo para a concorrência, tanto nos EUA como na China, especialmente no que toca à equação do preço.

A Baidu acaba de lançar um cocktail Molotov no mundo da IA. A OpenAI, a Anthropic, a DeepSeek, todos os que pensavam estar a vender champanhe de alta qualidade, estão prestes a perceber que a Baidu vai oferecer algo igualmente poderoso a custo zero

Afirma Alec Strasmore, fundador da consultora Epic Loot. A mensagem para as startups de todo o mundo é clara: "parem de pagar valores exorbitantes". Para Strasmore, "isto não é uma competição; é uma declaração de guerra aos preços".

Em março, a Baidu já tinha afirmado que o seu mais recente modelo, o ERNIE X1, oferece um desempenho comparável ao R1 do DeepSeek "por apenas metade do preço". O CEO da Baidu, Robin Li, sugeriu que este lançamento ajudaria os programadores em todo o mundo.

Os nossos lançamentos visam capacitar os programadores para que criem as melhores aplicações, sem terem de se preocupar com a capacidade do modelo, custos ou ferramentas de desenvolvimento.

Disse Li num discurso em abril.

