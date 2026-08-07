Não há desculpa para não perceber “Os Lusíadas”: novo site traduz Camões com humor
Se há um livro que persegue os portugueses desde as cadeiras da escola, é "Os Lusíadas". Um novo projeto, criado por um utilizador português, promete resolver o problema: um website que "traduz" a obra de Camões para quem nunca conseguiu passar (sozinho) da primeira estrofe.
Um clássico difícil de ler
É uma das obras mais importantes da língua portuguesa, mas é também, para a esmagadora maioria dos estudantes, um pesadelo. Entre a linguagem do século XVI, as referências à mitologia greco-romana e a estrutura em versos, poucos são os que terminam a leitura d'"Os Lusíadas" com a sensação de terem percebido tudo.
Perante esta frustração, um criador português desenvolveu o lerlusiadas.com, um website gratuito que se propõe a tornar Camões acessível a todos, sem esquecer a obra original.
Três formas de ler o mesmo poema
O website, que permite personalizar a cor do fundo, o tamanho e tipo de letra, e o espaçamento entre os versos, baseia-se na ideia de que o mesmo excerto pode ser lido de três formas diferentes, à escolha do utilizador:
- Na versão Original, o texto mantém-se fiel à grafia, mas ajuda à compreensão nos detalhes: clicando em nomes e termos, como "Neptuno" ou "Trajano", surge uma explicação instantânea, sem sair da página.
- A versão Moderno, por sua vez, reescreve os versos em português contemporâneo, mantendo o sentido e a métrica próxima do original, mas eliminando grande parte da barreira linguística.
- Por fim, a versão Divertido conta a mesma história em prosa simples e com humor, tornando episódios como o Consílio dos Deuses ou a Cilada de Baco muito mais fáceis de acompanhar e mais divertidos de ler.
Como está organizado o website
O conteúdo está dividido por cantos e páginas, com um índice completo para navegação. Por agora, apenas o Canto I está disponível, mas alguns episódios já se destacam na página inicial, como o já mencionado Consílio dos Deuses, a Chegada a Moçambique e a Cilada de Baco, cada um com uma breve descrição para captar o interesse de quem visita o website.
O autor partilhou o projeto na comunidade portuguesa do Reddit, pedindo feedback antes de avançar com a "tradução" dos restantes nove cantos da obra.
Nada como obrigar os alunos a ler poemas do lusíadas no secundário para criar um ódio para a vida toda ao Camões e nunca mais pensarem em pegar em tal obra!
Isso vindo de ti faz todo o sentido xD Esforço e trabalho são palavras que não constam no teu dicionário. É por isso que odeias a direita certo? hahaha
X_o
Eu falo em factos e tu falas em fantasias, deve ser por isso que adoras a direita!
Factos? looooooool Quando a esquerda reger-se por factos e lógica, as vacas vão ter asas…
“A imigração vai salvar as pensões futuras” – Grande facto, sem dúvida nada fantasia. Mas quem vai pagar a pensão desses imigrantes??? Mais imigrantes? (facepalm)
“Taxar os ricos salva a economia” – Outro enorme facto! Quando acabar o dinheiro dos ricos, vão busca-lo onde???
Mas, obrigado por me fazeres rir hoje <3
Vai trabalhar, chulo.
Esse teu comentário é um grande elogio á obra e a quem leu a obra.
Tudo o que seja contrário ás tuas ideias é um bom sinal que estamos no caminho certo para a prosperidade, realização e valorização pessoal.
Posto isto, Vai trabalhar malandro.
Foram tantos anos, como estudante, a ser forçado a analisar a esmiudar os Lusíadas, que ganhei um ódio a esta obra a ao Camões. Nunca mais quero ver, ler ou ouvir falar desta porcaria.
Seria tão interessante, também, dar a saber que Camões escreveu o que lhe pagaram para fazer. E mais não posso dizer…
Isto é slop ou…?
Naturalmente…
Mais uma treta que alguém se lembrou de meter no GPT
Havia Lusíadas naquele tempo.
Hoje o que há pouco tem do povo desse tempo.
Para os Lusíadas de hoje seria uma façanha descobrirem o caminho marítimo para Almada e atravessá-lo seria uma epopeia digna dos Deuses Gregos…
Como se costuma dizer em americano: AI slop.