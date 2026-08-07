Não há desculpa para não perceber “Os Lusíadas”: novo site traduz Camões com humor

Se há um livro que persegue os portugueses desde as cadeiras da escola, é "Os Lusíadas". Um novo projeto, criado por um utilizador português, promete resolver o problema: um website que "traduz" a obra de Camões para quem nunca conseguiu passar (sozinho) da primeira estrofe.

Um clássico difícil de ler

É uma das obras mais importantes da língua portuguesa, mas é também, para a esmagadora maioria dos estudantes, um pesadelo. Entre a linguagem do século XVI, as referências à mitologia greco-romana e a estrutura em versos, poucos são os que terminam a leitura d'"Os Lusíadas" com a sensação de terem percebido tudo.

Perante esta frustração, um criador português desenvolveu o lerlusiadas.com, um website gratuito que se propõe a tornar Camões acessível a todos, sem esquecer a obra original.

Três formas de ler o mesmo poema

O website, que permite personalizar a cor do fundo, o tamanho e tipo de letra, e o espaçamento entre os versos, baseia-se na ideia de que o mesmo excerto pode ser lido de três formas diferentes, à escolha do utilizador:

Na versão Original , o texto mantém-se fiel à grafia, mas ajuda à compreensão nos detalhes: clicando em nomes e termos, como "Neptuno" ou "Trajano", surge uma explicação instantânea, sem sair da página.

, o texto mantém-se fiel à grafia, mas ajuda à compreensão nos detalhes: clicando em nomes e termos, como "Neptuno" ou "Trajano", surge uma explicação instantânea, sem sair da página. A versão Moderno , por sua vez, reescreve os versos em português contemporâneo, mantendo o sentido e a métrica próxima do original, mas eliminando grande parte da barreira linguística.

, por sua vez, reescreve os versos em português contemporâneo, mantendo o sentido e a métrica próxima do original, mas eliminando grande parte da barreira linguística. Por fim, a versão Divertido conta a mesma história em prosa simples e com humor, tornando episódios como o Consílio dos Deuses ou a Cilada de Baco muito mais fáceis de acompanhar e mais divertidos de ler.

Como está organizado o website

O conteúdo está dividido por cantos e páginas, com um índice completo para navegação. Por agora, apenas o Canto I está disponível, mas alguns episódios já se destacam na página inicial, como o já mencionado Consílio dos Deuses, a Chegada a Moçambique e a Cilada de Baco, cada um com uma breve descrição para captar o interesse de quem visita o website.

O autor partilhou o projeto na comunidade portuguesa do Reddit, pedindo feedback antes de avançar com a "tradução" dos restantes nove cantos da obra.