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Não há desculpa para não perceber “Os Lusíadas”: novo site traduz Camões com humor

· Internet 12 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Gringo Bandido says:
    7 de Agosto de 2026 às 15:57

    Nada como obrigar os alunos a ler poemas do lusíadas no secundário para criar um ódio para a vida toda ao Camões e nunca mais pensarem em pegar em tal obra!

    Responder
    • Bullseye says:
      7 de Agosto de 2026 às 16:41

      Isso vindo de ti faz todo o sentido xD Esforço e trabalho são palavras que não constam no teu dicionário. É por isso que odeias a direita certo? hahaha
      X_o

      Responder
      • Gringo Bandido says:
        7 de Agosto de 2026 às 16:57

        Eu falo em factos e tu falas em fantasias, deve ser por isso que adoras a direita!

        Responder
        • Bullseye says:
          7 de Agosto de 2026 às 18:08

          Factos? looooooool Quando a esquerda reger-se por factos e lógica, as vacas vão ter asas…

          “A imigração vai salvar as pensões futuras” – Grande facto, sem dúvida nada fantasia. Mas quem vai pagar a pensão desses imigrantes??? Mais imigrantes? (facepalm)

          “Taxar os ricos salva a economia” – Outro enorme facto! Quando acabar o dinheiro dos ricos, vão busca-lo onde???

          Mas, obrigado por me fazeres rir hoje <3

          Responder
    • PorcoDoPunjab says:
      7 de Agosto de 2026 às 17:23

      Vai trabalhar, chulo.

      Responder
    • Yuri bezmenov - segunda fase says:
      7 de Agosto de 2026 às 18:08

      Esse teu comentário é um grande elogio á obra e a quem leu a obra.
      Tudo o que seja contrário ás tuas ideias é um bom sinal que estamos no caminho certo para a prosperidade, realização e valorização pessoal.

      Posto isto, Vai trabalhar malandro.

      Responder
  2. PGomes says:
    7 de Agosto de 2026 às 16:38

    Foram tantos anos, como estudante, a ser forçado a analisar a esmiudar os Lusíadas, que ganhei um ódio a esta obra a ao Camões. Nunca mais quero ver, ler ou ouvir falar desta porcaria.

    Responder
  3. Celeste Santos says:
    7 de Agosto de 2026 às 16:44

    Seria tão interessante, também, dar a saber que Camões escreveu o que lhe pagaram para fazer. E mais não posso dizer…

    Responder
  4. João says:
    7 de Agosto de 2026 às 17:09

    Isto é slop ou…?

    Responder
  5. PorcoDoPunjab says:
    7 de Agosto de 2026 às 17:22

    Havia Lusíadas naquele tempo.
    Hoje o que há pouco tem do povo desse tempo.
    Para os Lusíadas de hoje seria uma façanha descobrirem o caminho marítimo para Almada e atravessá-lo seria uma epopeia digna dos Deuses Gregos…

    Responder
  6. Vítor I says:
    7 de Agosto de 2026 às 18:02

    Como se costuma dizer em americano: AI slop.

    Responder

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