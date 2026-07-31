Há 18 anos, conhecíamos o computador que marcou uma geração de alunos. Lembra-se?

Foi a 31 de julho de 2008 que o projeto Magalhães ficou formalmente enquadrado no Plano Tecnológico da Educação, um dia depois da sua apresentação oficial, a 30 de julho, como um computador portátil desenvolvido para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico.

Integrado no Plano Tecnológico da Educação e distribuído através do programa e.escolinha, o pequeno portátil tornou-se um dos projetos tecnológicos mais ambiciosos alguma vez lançados pelo Estado português, levando um computador a centenas de milhares de crianças.

Baseado na segunda geração do Intel Classmate PC e montado em Portugal pela JP Sá Couto, o Magalhães foi concebido para aproximar as crianças das tecnologias digitais e promover a inclusão digital desde os primeiros anos de escolaridade.

O protocolo entre o Governo português e a Intel foi formalizado no dia seguinte à apresentação oficial, a 31 de julho de 2008.

O computador que entrou nas mochilas dos alunos

O objetivo do programa e.escolinha era distribuir cerca de 500 mil computadores aos alunos do 1.º ciclo. O acesso ao equipamento era gratuito para os alunos abrangidos pelo primeiro escalão da Ação Social Escolar, tinha um custo de 20 euros para os do segundo escalão e de 50 euros para os restantes.

As primeiras entregas começaram em setembro de 2008, coincidindo com o início do ano letivo. Concebido especificamente para utilização por crianças, o Magalhães estava disponível com Windows XP ou Linux Caixa Mágica, uma distribuição portuguesa de Linux.

Entre as aplicações incluídas encontrava-se o jogo SuperTux, que acabaria por se tornar um dos mais recordados por quem utilizou o computador.

Entre o sucesso da distribuição e as limitações na utilização

O Magalhães teve um enorme impacto mediático e tornou-se rapidamente um dos equipamentos tecnológicos mais conhecidos em Portugal. Para muitas crianças, representou o primeiro contacto regular com um computador portátil e contribuiu para alargar o acesso às tecnologias digitais.

Contudo, as avaliações realizadas nos anos seguintes apontaram para uma utilização limitada em contexto de sala de aula.

De facto, a maioria dos professores, encarregados de educação e alunos inquiridos considerou que o equipamento era utilizado raramente ou nunca nas atividades letivas, revelando que a massificação do acesso à tecnologia não foi acompanhada por uma integração consistente nas práticas pedagógicas.

Um legado que ultrapassou fronteiras

Com o fim do programa, no contexto da crise financeira que Portugal atravessou no início da década de 2010, o Magalhães deixou de ser distribuído nas escolas.

Ainda assim, o conhecimento adquirido pela JP Sá Couto permitiu à empresa participar em projetos de transformação digital da educação noutros países, envolvendo milhões de alunos em diferentes continentes.

Passados 18 anos desde a sua apresentação, o Magalhães continua a ocupar um lugar especial na memória coletiva dos portugueses.

Independentemente da avaliação que hoje se faça do projeto, o pequeno portátil marcou uma geração e tornou-se um dos símbolos da aposta de Portugal na democratização do acesso às tecnologias digitais.