INEM bateu recorde de chamadas de emergência em 2025

Em 2025, o número total de chamadas atendidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi histórico, conforme revelado por um comunicado emitido esta quarta-feira.

Num comunicado, o INEM revelou que, em 2025, atingiu um máximo histórico: os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) atenderam um "total de 1.656.891 chamadas, superando os valores verificados em anos anteriores".

Conforme divulgado, a maioria das chamadas recebidas disse respeito ao seguinte:

Situações de trauma (246.267);

Outros problemas clínicos (220.261);

Alterações do estado de consciência (195.318);

Dispneia (158.600).

O INEM sublinha, no mesmo comunicado, a "diversidade e complexidade" das ocorrências com que as equipas do CODU se defrontam diariamente.

INEM avisa que 112 só deve ser utilizado em emergências

Em 109.521 das chamadas - o que corresponde a uma média de cerca de 300 chamadas por dia - foi verificado, após triagem, tratar-se de situações que não configuravam uma emergência médica, tendo o INEM procedido ao seu encaminhamento para a Linha SNS24.

Neste cenário, o INEM reitera que o número de emergência "deve ser utilizado apenas em emergências, isto é, quando exista perigo de vida iminente".

Segundo o instituto nacional, "a colaboração dos cidadãos é fundamental para garantir uma resposta rápida e eficaz a quem mais precisa, já que a utilização do 112 para situações não emergentes pode condicionar a disponibilidade imediata das linhas e dos meios de socorro, com impacto na resposta a ocorrências prioritárias".

