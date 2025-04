Perplexity copia Google e quer dados dos utilizadores para anúncios personalizados

O CEO da Perplexity, Aravind Srinivas, falou sobre a estratégia da empresa, incluindo o próximo browser Comet. Revelou que um dos motivos pelos quais a Perplexity prepara esta proposta é para recolher dados sobre tudo o que os utilizadores fazem online. Isso levará depois a compreendê-los melhor e veicular anúncios personalizados.

Perplexity copia Google e quer dados de utilizadores

O Perplexidade faz parte de uma nova linha de serviços que está a tomar a Internet de assalto. É um motor de resposta com tecnologia de IA que sintetiza informação da web e fornece resumos citados, com o objetivo de dar aos utilizadores respostas diretas em vez de apenas uma lista de links.

Aravind Srinivas explicou que as informações recolhidas nas pesquisas na aplicação Perplexity estão aquém do esperado. São geralmente relacionadas com o trabalho ou não têm a profundidade necessária para criar um perfil de utilizador abrangente.

Este é um dos outros motivos pelos quais quisemos criar um browser. Queremos obter dados mesmo fora da aplicação para o compreender melhor. Porque algumas das ações que as pessoas realizam nestas IA são puramente relacionadas com o trabalho. Não é algo pessoal.

Informação servirá para anúncios personalizados

Recolher dados sobre hábitos de navegação, histórico de compras, planos de viagem e preferências gastronómicas, segundo Srinivas, "diz-nos muito mais sobre si". Acredita que este contexto adicional, recolhido fora da aplicação através do browser Comet, é essencial para criar anúncios altamente relevantes.

Planeamos utilizar todo o contexto para criar um perfil de utilizador melhor e, talvez saiba, através do nosso feed de descobertas, poderíamos mostrar alguns anúncios lá.

A decisão da Perplexity de desenvolver o seu próprio browser e aumentar a recolha de dados em grande escala coloca-a em competição direta com o principal negócio de publicidade da Google. Esta abordagem é especialmente notável à luz do julgamento anticoncnorrência da Google, onde o DoJ propôs que a Google fosse obrigada a vender o Chrome, o seu principal browser.

Tanto a Perplexity como a OpenAI e o Yahoo declararam abertamente que estariam interessadas em comprar o Chrome caso este fosse colocado à venda. O browser Comet terá enfrentado atrasos, mas agora está previsto ser lançado em meados de maio. Aravind Srinivas vê-o como o "verdadeiro segundo produto" do Perplexity, para além do motor de resposta principal e das experiências da aplicação móvel.