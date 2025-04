Netflix melhora as legendas das séries e filmes de uma forma muito simples

A Netflix oferece aos utilizadores uma experiência completa no seu serviço de streaming. Mais que filmes e séries, quer também servir a todos a às suas necessidades. Agora, o maior serviço de streaming da Internet quer melhorar as legendas das séries e filmes e descobriu como o fazer de uma forma muito simples.

Netflix melhora as legendas das suas séries e filmes

Até agora, a Netflix apenas oferecia um tipo de legendas na língua original para os seus filmes, séries e documentários. A líder do streaming contentou-se com legendas com a menção (CC), ou seja, Closed Captions. Esta categoria de legendas não aparece apenas quando há diálogo. Inclui também informação sonora: efeitos sonoros, música, tom de voz, etc.

Ao ver uma série na Netflix na versão original com legendas no mesmo idioma, provavelmente já se deparou com menções como [música angustiante], [porta a bater] ou até mesmo [voz trémula]. Estas informações destinam-se principalmente a pessoas surdas ou com deficiência auditiva, para terem uma experiência completa do que acontece no ecrã. Para alguém sem problemas de audição, estas podem tornar-se irritantes.

A Netflix percebeu isso. A plataforma acaba de anunciar a chegada de uma nova categoria de legendas, “que mostram apenas diálogos falados”. Estas legendas não incluem dicas de áudio sobre o que está a acontecer no ecrã, o tom de voz utilizado no ecrã ou a música que está a ser reproduzida. Não são concebidos para deficientes auditivos.

Tudo acontece de forma simples no serviço de streaming

Como referido, esta alteração apenas afeta as legendas no idioma original. Por exemplo, legendas em inglês numa produção original em inglês. Para legendas estrangeiras, geralmente já existia uma opção sem legendas ocultas. As novas legendas estão disponíveis para a quinta temporada da série You, disponível desde quinta-feira, 24 de abril de 2025.

Ao “abrir o seletor de idiomas enquanto assiste à nova temporada, verá duas opções de legendas em inglês: inglês, que exibe apenas o diálogo falado, e inglês (CC), que inclui diálogos e dicas de áudio ", explica a Netflix. Serão oferecidas em todos os conteúdos que serão transmitidos a partir de agora.

Infelizmente, não estarão disponíveis para títulos mais antigos, pelo menos não imediatamente. A Netflix esclareceu que a nova funcionalidade não diz apenas respeito aos seus programas originais em inglês. Estas legendas estarão “disponíveis em todos os novos conteúdos originais da Netflix em todos os idiomas ”. Estão limitadas às produções da Netflix. Filmes e séries de outros estúdios não são afetados.