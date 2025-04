China desenvolveu um novo tipo de bomba não nuclear de grande potência

A China desenvolveu recentemente um novo tipo de bomba não nuclear baseada em hidrogénio. Investigadores chineses realizaram com sucesso um teste de campo controlado com um dispositivo explosivo de 2 kg que utiliza hidrato de magnésio como combustível.

Explosivo gerou uma bola de fogo com temperatura superior a 1.000 °C

De acordo com as informações, o explosivo gerou uma bola de fogo com temperatura superior a 1.000 °C, que durou mais de dois segundos — aproximadamente 15 vezes mais do que uma explosão equivalente de TNT. Essa duração prolongada e alta temperatura tornam a arma especialmente eficaz para destruir alvos militares reforçados e infraestruturas críticas.

Embora não seja uma arma nuclear, essa bomba representa um avanço significativo no arsenal chinês, com potencial para impactar cenários de guerra urbana e operações militares em ambientes densamente povoados, como Taiwan.

A revelação desse novo armamento ocorre num cenário em que as tensões geopolíticas crescem na região do Indo-Pacífico, especialmente envolvendo Taiwan, e levantam preocupações sobre uma nova corrida a armamento baseado em tecnologias de alta energia não nucleares.