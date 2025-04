Depois da OpenAI, Perplexity e Yahoo também estão interessadas em comprar o Chrome

A Google foi condenada por abusar da sua posição dominante nas pesquisas online no verão passado. Isso levou a um novo julgamento, que permitirá à justiça norte-americana decidir sobre as sanções a aplicar. O DoJ pede a venda do Chrome, o que será um golpe muito sério para a empresa. Os potenciais compradores alinham-se e após a OpenAI surge a Perplexity e a Yahoo.

Depois da OpenAI, a Perplexity mostra interesse no Chrome

A perspetiva de uma venda forçada do Chrome está a aguçar o apetite aos seus concorrentes. A OpenAI sinalizou o seu interesse durante as audições, mas o criador do ChatGPT aparentemente não estará sozinho neste processo. Dmitry Shevelenko, diretor comercial da Perplexity, também manifestou interesse em tal aquisição!

No entanto, a sua posição é mais subtil do que parece. Explica que Perplexity que não quer que a Google seja desmantelada. Por outro lado, defende a remoção das cláusulas contratuais que obrigam os fabricantes e operadores a pré-instalar e priorizar as aplicações e serviços da Google sob pena de sanções.

É isso que a Perplexity tenta fazer quando fala com fabricantes, incluindo a Motorola e a Samsung, para pré-instalar o seu assistente nos seus smartphones. Segundo Dmitry Shevelenko, as parcerias impostas pelo motor de busca colocam os fabricantes numa situação de chantagem económica: "A Google pode cortar uma parcela significativa da sua receita se tomar uma decisão que não lhe agrade ".

Yahoo também está interessada no browser da Google

Claro que o mercado continua atento a estas movimentações e há mais quem esteja interessado em ter o Chrome sob o seu controlo. Para além da OpenAI e da Perplexity, há uma nova manifestação de intenções. Desta vez vem do Yahoo, algo que ninguém esperava.

Brian Provost, CEO da Yahoo Search, testemunhou durante o julgamento e explicou que o Chrome seria do interesse da sua empresa. Uma operação deste tipo custaria "dezenas de milhares de milhões de dólares", exigindo que a gigante da web em declínio fizesse parcerias com empresas de capital privado para garantir os fundos.

Claro que para todos os interessados, este seria um negócio muito caro. Gabriel Weinberg, CEO da DuckDuckGo, que foi convidado a testemunhar durante o julgamento, estimou que o cheque poderia chegar aos 50 mil milhões de dólares. "Se [o Chrome] for colocado à venda, estará fora do alcance do DuckDuckGo", disse. Esta é uma estimativa aproximada baseada no número de utilizadores do software.