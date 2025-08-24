O YouTube Premium sempre ofereceu funcionalidades exclusivas aos utilizadores para justificar o pagamento, e uma delas é a possibilidade de descarregar vídeos para ver offline. Esta capacidade está agora a sofrer alterações, positivas para todos. Do que é reportado, a Google traz novidade aos vídeos do YouTube, mas com limitações.

Nos últimos dias, vários utilizadores repararam que conseguem aceder aos downloads de vídeos do YouTube mesmo sem terem uma conta Premium. É um pouco estranho, uma vez que a Google não fez nenhum anúncio, mas tudo parece real. Parece tratar-se de uma experiência, ou de um teste limitado, o que é comum no YouTube quando a empresa quer testar os efeitos de uma mudança na sua plataforma sem ter de a estender a todos os utilizadores.

Em muitos casos, estas experiências são expandidas para toda a base de utilizadores, por vezes com modificações. Assim, há boas razões para acreditar que o download de vídeos será expandido para todos sem que seja necessário pagar. No entanto, há alguns detalhes a considerar. Os utilizadores com contas gratuitas que encontraram a opção de download não têm acesso a todas as opções e têm uma qualidade de vídeo limitada.

Especificamente, os utilizadores de contas gratuitas apenas podem descarregar vídeos com uma resolução máxima de 360p (Média) , estando também disponível uma opção de 144p (Baixa). Por outras palavras, apenas vídeos de baixa qualidade podem ser descarregados. As opções para descarregar vídeos em qualidade 720p (Alta) e 1080p (Full HD) também aparecem na interface, mas só podem ser utilizadas se tiver uma conta YouTube Premium ; caso contrário, surgirá uma mensagem a recomendar que adquira uma.

A mensagem relembra os utilizadores que, além dos downloads de alta qualidade, os utilizadores Premium ganham uma experiência sem anúncios e outras funcionalidades exclusivas , como a reprodução em segundo plano. Outro pormenor importante é que os utilizadores de contas gratuitas não podem descarregar quantos vídeos quiserem, embora não seja claro quantos vídeos podem descarregar; para contas premium, os downloads são ilimitados .

Por fim, a funcionalidade de download gratuito não está disponível para videoclipes, que apenas estão disponíveis para utilizadores pagantes devido aos acordos do YouTube com as editoras discográficas. Por outras palavras, o YouTube está a tentar utilizar um dos melhores recursos da sua subscrição Premium para atrair clientes.

Muitas pessoas estarão certamente interessadas em pagar a taxa mensal se descobrirem que podem descarregar vídeos de alta qualidade. Para os utilizadores que não querem ou não podem pagar, esta é também uma boa notícia, pois já podem descarregar vídeos e vê-los quando não têm ligação à internet, mesmo que em baixa qualidade. Literalmente, menos é nada.