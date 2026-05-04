IPTV: multa recorde aplicada a rede de streaming pirata

A plataforma Flawless, que transmitia ilegalmente jogos da Premier League, foi condenada a pagar milhões de libras em indemnizações e a cumprir penas de prisão. Esta é mais uma multa recorde que é aplicada a uma rede de streaming pirata e de IPTV.

Multa aplicada a rede de streaming pirata

Com as transmissões de futebol a valerem agora centenas de milhões de euro, muitos utilizadores estão a recorrer a conteúdos pirateados. Os governos e as instituições estão a acelerar os processos legais contra as plataformas ilegais que lucram milhões com esta situação. Em 2023, foi lançada uma operação de grande escala contra a Flawless, uma plataforma que transmitia ilegalmente jogos da Premier League.

No âmbito da operação, o fundador da plataforma, Mark Gould, e a sua equipa de quatro pessoas foram detidos e levados à justiça. Como resultado do processo judicial, Mark Gould foi condenado a 11 anos de prisão, enquanto os restantes membros da sua equipa receberam penas que totalizaram 30 anos. Após as sentenças de prisão, o processo de indemnização também foi concluído.

O tribunal emitiu uma nova sentença, calculando os danos financeiros causados ​​pela pirataria. De acordo com esta sentença, Mark Gould é obrigado a pagar 2,35 milhões de libras de multa e indemnização, enquanto a sua equipa tem de pagar 1,4 milhões de libras em multa. Caso os valores de indemnização determinados não sejam pagos no prazo de três meses, os arguidos poderão enfrentar mais 10 anos de prisão.

Mais um rude golpe contra a IPTV na Europa

Os representantes da Premier League declararam que não tolerarão de forma alguma a transmissão ilegal em streaming ou na IPTV e que a batalha judicial se prolongará até ao fim. O caso Flawless ficou para a história como uma das maiores operações alguma vez realizadas contra atividades de transmissão ilegais.

A direção da Premier League sublinha que tais atividades ilegais causam danos significativos tanto às emissoras como ao ecossistema do futebol. O processo legal demonstrou que a pirataria não é apenas roubo de conteúdos, mas também um crime com severas penalizações financeiras.

As autoridades afirmam que continuarão a perseguir estas atividades ilegais realizadas através de plataformas digitais e da IPTV. Esta operação visa dissuadir outras plataformas semelhantes. A postura firme da Premier League está a criar um precedente para outras ligas desportivas em todo o mundo.