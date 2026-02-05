iServices: reparação e recondicionados com provas dadas, em loja e online

Em 2026, a iServices volta a ser distinguida com um conjunto alargado de prémios de referência, atribuídos por entidades independentes e com base direta na avaliação dos consumidores, reforçando a sua posição no setor da reparação e do recondicionamento de equipamentos eletrónicos.

Num setor onde a confiança técnica e a consistência do serviço são decisivas, a renovação sucessiva de selos independentes é um indicador relevante de desempenho sustentado.

A marca renova o selo Escolha do Consumidor, na categoria de Reparação e Recondicionamento de Equipamentos Eletrónicos, distinção que recebe de forma consecutiva desde 2021, refletindo níveis elevados de satisfação e confiança por parte dos utilizadores.

A iServices volta também a ser reconhecida com o Prémio 5 Estrelas, na categoria de Reparação de Smartphones e Tablets, distinção atribuída desde 2023 e assente em critérios como confiança, relação qualidade-preço, inovação e experiência global do cliente.

Ao nível da experiência física e digital, a iServices foi ainda distinguida com os selos A Melhor Loja e A Melhor Loja Online, reconhecimentos que reforçam a consistência da operação tanto em ambiente presencial como nas plataformas digitais, num contexto em que a omnicanalidade é cada vez mais determinante para o consumidor tecnológico.

A dimensão da sustentabilidade volta igualmente a ser reconhecida através do selo Escolha Sustentável, atribuído à marca desde 2024, valorizando a promoção da reparação e da extensão do ciclo de vida dos equipamentos como alternativa à substituição prematura.

A estes prémios soma-se o selo Marca Recomendada, atribuído pelo Portal da Queixa e renovado em 2026, com base na avaliação dos consumidores, na qualidade do atendimento e na eficácia da gestão de reclamações.

No conjunto, estas distinções apontam para um padrão consistente: a consolidação de um modelo de serviço que alia competência técnica, fiabilidade operacional, experiência omnicanal e uma abordagem mais sustentável à tecnologia de consumo.

iServices