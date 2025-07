Portugal vai ter diretor de sistemas do Estado (CTO)! Que cargo é este?

Hoje, quinta-feira, foi dia de Conselho de Ministros, e há algumas novidades interessantes. Hoje foi a aprovada a simplificação e digitalização transversal a todos os ministérios com recurso a IA. Portugal vai também ter um CTO! Quais as responsabilidades?

As novidades do Conselho de Ministros de hoje são muitas, com destaque para a criação de uma Agência para a Reforma Tecnológica (ARTE) e o cargo de diretor de sistemas do Estado.

Nova entidade: ARTE — Agência para a Reforma Tecnológica do Estado

De acordo com as informações, a ARTE vai resultar da reestruturação da AMA (Agência para a Modernização Administrativa), que será liderada pelo CTO do Estado.

A ARTE assume a missão de liderar a transformação tecnológica do Estado, assegurando interoperabilidade total dos sistemas de informação e centralizando a adoção de tecnologias emergentes como IA, além da gestão de aquisições de tecnologias de informação e comunicação.

Cargo de CTO do Estado: diretor de sistemas e tecnologias

Será criado um novo cargo de diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública, equivalente a um CTO (Chief Technology Officer). Como referido, este diretor será simultaneamente presidente da ARTE, garantindo a função sem custos adicionais para o Estado.

Até à nomeação, a liderança ficará a cargo da direção atual da AMA, liderada por Sofia Mota. O novo CTO será escolhido por concurso público

As linhas orientadoras estão contidas numa resolução que define que "todas as medidas têm por objetivo, com isto promovendo a competitividade económica a atração de investimento, a criação de riqueza e o bem-estar dos cidadãos", revelou o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.