VIDAA OS: para usufruir de um bom software, é essencial ter um bom hardware

Ao longo dos últimos meses, explorámos o que faz do VIDAA OS um dos sistemas operativos para Smart TVs mais completos e interessantes da atualidade. Agora, para fechar esta série, é hora de dar o destaque merecido ao hardware - mais concretamente, aos modelos de televisão da Hisense que fazem brilhar o VIDAA OS.

Nos meses anteriores, mergulhámos na sua interface rápida e intuitiva, descobrimos como nos oferece entretenimento gratuito com o VIDAA Free e transforma a nossa sala numa galeria com o VIDAA Art, e vimos como se torna o nosso melhor aliado para não perder um único lance dos grandes eventos desportivos.

Contudo, de que serve um sistema operativo de ponta sem um hardware à altura para o exibir? A experiência do VIDAA fica mais completa quando aliada à tecnologia de imagem e som das televisões da Hisense. Fechamos hoje o ciclo a apresentar os modelos que são a casa perfeita para este ecossistema.

Hisense Série UX: o expoente máximo da inovação

No topo da linha da marca encontramos a série UX, com o modelo 110UXNQ, uma televisão que se posiciona como a nova referência de imagem e som, equipada com o que de melhor a tecnologia atual tem para oferecer.

Tecnologia Mini-LED com mais de 40.000 zonas de iluminação

Com um ecrã de 110 polegadas, a série UX eleva a fasquia com a tecnologia Mini-LED X, que oferece um controlo de iluminação excecional graças às suas mais de 40.000 zonas de local dimming. O resultado são pretos profundos, um bom contraste e um brilho que pode atingir os 10.000 nits.

Processador Hi-View Engine X e qualidade de imagem de topo

O novo processador Hi-View Engine X, com recurso a inteligência artificial (IA), otimiza cada cena em tempo real: garante cores vibrantes, detalhe realista e uma nitidez muito boa. Mesmo conteúdos de menor resolução são inteligentemente melhorados para tirar o máximo partido do painel 4K de última geração.

Ideal para gaming e cinema em casa

Para os entusiastas de videojogos, a série UX oferece características de topo, como suporte para 4K a 144Hz, taxa de atualização variável (VRR) com AMD FreeSync Premium Pro e um modo de jogo de baixa latência. A imersão é total, seja a jogar ou a ver um filme.

Outros modelos com VIDAA OS, para todos os gostos e carteiras

Embora a série UX seja o pináculo da gama, existem mais modelos que utilizam o sistema VIDAA com eficácia - e que se adaptam a diferentes perfis de utilizador.

Série U8Q

Ideal para quem procura qualidade premium a um preço competitivo, a série U8Q traz consigo a tecnologia Mini-LED PRO, que garante pretos mais profundos e um brilho estelar.

Com o processador Hi-View AI Engine PRO, a imagem é otimizada em tempo real. É uma ótima opção para filmes, séries e gaming, graças ao seu Modo de Jogo Ultra de 165Hz, ecrã antirreflexo e som surround multicanal 4.1.2 com Dolby Atmos.

Hisense Séries U7Q e U7Q Pro

Os modelos U7Q e U7Q Pro posicionam-se como soluções equilibradas para quem quer uma excelente Smart TV sem um investimento extremo. Ambos incluem painéis Mini-LED com Quantum Dot, compatibilidade com Dolby Vision e HDR10+, e uma taxa de atualização de 144Hz (U7Q) e 165Hz (U7Q Pro) no modo de jogo.

Naturalmente, vêm equipados com o VIDAA OS na sua versão mais atual, prontos para tirar partido de todas as suas funcionalidades. A série U7Q Pro destaca-se com melhorias no processamento de imagem e um design mais premium.

Hisense Série E8Q

Para quem procura uma porta de entrada versátil ao mundo das Smart TVs Hisense, a série E8Q é uma excelente opção.

Combina a tecnologia Mini-LED com o VIDAA, oferecendo uma experiência de utilização fluida, acesso a todas as apps de streaming e funcionalidades de jogo avançadas, como o Game Mode PRO a 144Hz, tornando-a perfeita para o uso diário e para os jogadores.

Se há algo que ficou claro ao longo desta série de artigos, é que a Hisense não trata o VIDAA OS como um simples extra. Esta é uma plataforma central, integrada de forma coesa em toda a linha de Smart TVs da marca. E com os modelos das séries UX, U8Q, U7Q e E8Q, temos ótimos exemplos de como o software e o hardware podem trabalhar em conjunto para oferecer uma experiência envolvente.

Quer procure o melhor do melhor com a série UX, um equilíbrio de topo entre preço e desempenho com a U8Q, ou uma solução versátil e completa com as séries U7Q e E8Q, com certeza que existe um modelo à sua medida.