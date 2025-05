VIDAA OS: veja conteúdos grátis e transforme a sua televisão num museu digital

No mês passado, mergulhámos nas bases do VIDAA, o sistema operativo que equipa as Smart TV da Hisense e outras marcas de renome. Descobrimos uma plataforma rápida e segura, com um foco claro na disponibilização de conteúdos relevantes para o utilizador. Agora, chegou a altura de explorar algumas das suas funcionalidades avançadas que o tornam uma central de puro entretenimento.

VIDAA Free: entretenimento gratuito à distância de um clique

No artigo anterior, mencionámos a filosofia do VIDAA de "conteúdos em vez de apps", e um dos grandes exemplos disso é o VIDAA Free. Esta funcionalidade agrega uma vasta seleção de conteúdos gratuitos, disponíveis através de diversas plataformas e serviços de streaming suportados por publicidade.

Isto significa que tem acesso a filmes, séries, notícias e muito mais, sem necessidade de subscrições adicionais. Os serviços de streaming incluem Red Bull TV para os radicais, Kidoodle.TV e Toon Goggles para as crianças, entre outros.

O VIDAA Free organiza estes conteúdos de forma que seja fácil descobrir algo novo para ver sem ter de navegar por múltiplas aplicações. É uma excelente forma de complementar as suas subscrições pagas ou mesmo de encontrar entretenimento sem qualquer custo.

VIDAA Art: transforma a sua TV numa galeria de arte digital

Esta é, sem dúvida, uma das funcionalidades mais elegantes e distintivas do VIDAA. Quando a sua televisão não está a ser utilizada para ver os seus programas favoritos, por que não transformá-la numa peça de arte dinâmica? É exatamente isso que o VIDAA Art permite.

Em parceria com plataformas como o DeviantArt, uma das maiores comunidades online de artistas do mundo, o VIDAA Art, suportado pela plataforma WindowSight, exibe uma coleção impressionante de obras de arte, desde pinturas clássicas a criações digitais contemporâneas.

Pode escolher diferentes bordas e temas para que o seu ecrã se adeque ao ambiente da sua sala ou ao seu estado de espírito. Os "quadros" podem estar relacionados com a Galáxia, Natureza, Antártida, Impressionismo, Paisagem, Retrato, e pode ainda escolher um artista específico para só serem apresentadas obras dele.

Uma característica particularmente interessante é a facilidade com que pode obter mais informações sobre as obras e os artistas. Basta clicar no botão "OK" do comando, e será direcionado para uma página com detalhes sobre o artista e a sua criação. Pode aprender mais sobre os talentos por detrás de cada peça.

Jogos na cloud e navegação web otimizada

A plataforma está também preparada para o futuro do entretenimento interativo, incluindo o suporte para cloud gaming através da plataforma Blacknut.

Blacknut O Blacknut é um serviço de streaming de jogos de vídeo online, baseado em subscrições, que permite até 5 perfis de jogador diferentes e simultaneamente acessíveis sob uma única subscrição; os jogadores podem aceder a um catálogo de mais de 500 jogos, incluindo jogos AAA, puzzle, aventura, FPS e a maior coleção de jogos de corrida e desporto, tudo sem qualquer contrato de fidelização.

Para jogar um jogo na nuvem, é necessário ligar um controlador compatível aos dispositivo VIDAA através de Bluetooth ou USB. Os controladores compatíveis são:

Xbox One S, Xbox Elite, Xbox Series X/S

PlayStation DualShock 4 V2, PlayStation Dualsense

Luna

MOGA XP5-X Plus

Adicionalmente, o VIDAA inclui um navegador web otimizado para televisão. Navegar na internet a partir do sofá pode, por vezes, ser uma experiência frustrante, mas o navegador do VIDAA foi concebido para ser intuitivo e responsivo, o que torna mais simples pesquisar informações ou até ver vídeos diretamente de páginas web no grande ecrã.

Esta é uma ferramenta útil para consultas rápidas ou para aceder a conteúdos que não estejam disponíveis através de uma aplicação dedicada.

A magia das atualizações automáticas

Para garantir que a sua experiência com o VIDAA se mantém fluida, segura e rica em funcionalidades, o sistema operativo beneficia de atualizações automáticas. Isto significa que a sua TV receberá as versões mais recentes do software assim que estas estiverem disponíveis, sem que precise de se preocupar com processos manuais complexos.

Estas atualizações podem incluir melhorias de desempenho, novos recursos, patches de segurança e maior compatibilidade com aplicações e serviços. É a garantia de que a sua TV estará sempre a par das últimas inovações e protegida contra vulnerabilidades.

📺 O VIDAA continua a demonstrar que é uma plataforma pensada ao pormenor... O VIDAA Free expande o acesso a entretenimento gratuito, o VIDAA Art adiciona um toque de cultura à sua casa, e o suporte para tecnologias de ponta como os jogos na cloud e as atualizações automáticas demonstram o compromisso da Hisense em oferecer uma experiência que vai muito além do convencional.

