31 de outubro de 2000: o último dia em que todos os humanos estiveram na Terra

Há datas que passam despercebidas, mas que marcam uma mudança profunda na história da humanidade. 31 de outubro de 2000 é uma delas. Nesse dia, pela primeira vez, deixamos de estar todos no mesmo lugar.

Sim, pode parecer estranho este início de texto, mas é a mais pura das verdades. A partir daquela data, com humanos a viver continuamente a bordo da Estação Espacial Internacional, a Terra deixou de ser o único palco da presença humana. E essa realidade mantém-se até hoje.

31 de outubro de 2000... foi um dia diferente para a humanidade

Pode soar a ficção científica, mas é um facto histórico pouco conhecido. Houve um dia em que todos os seres humanos estavam no planeta. E esse dia foi 31 de outubro de 2000. Desde então, nunca mais aconteceu.

Nesse dia, uma nave Soyuz descolou do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, levando a bordo três astronautas: William Shepherd, Sergei Krikalev e Yuri Gidzenko.

A missão tinha um objetivo claro: dar início à ocupação permanente da Estação Espacial Internacional.

Dois dias depois, a tripulação chegava a uma estrutura ainda incompleta, composta apenas por alguns módulos básicos.

Um ponto de não retorno

A partir desse momento, algo mudou para sempre. Pela primeira vez na história, a humanidade deixou de estar confinada ao planeta Terra. Desde então, há sempre pelo menos uma pessoa no espaço, a cerca de 400 quilómetros de altitude.

Ou seja, nunca mais houve um instante em que todos os humanos estiveram “em casa”.

Um laboratório a orbitar o planeta

A Estação Espacial Internacional tornou-se um dos maiores símbolos de cooperação global. Envolve agências como a NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA.

A estação orbita a Terra a cerca de 28.000 km/h, completando uma volta ao planeta a cada 90 minutos, funcionando como um laboratório único em microgravidade.

Um quarto de século fora da Terra

Desde o ano 2000, passaram mais de duas décadas com presença humana contínua no espaço. Durante este período, milhares de experiências científicas foram realizadas, explorando desde o comportamento de fluidos até os efeitos da ausência de gravidade no corpo humano.

Este marco silencioso representa mais do que tecnologia. É uma mudança profunda na forma como a humanidade se posiciona no universo.

O que vem a seguir?

A Estação Espacial Internacional deverá ser desativada por volta de 2030, dando lugar a novas plataformas, muitas delas privadas.

O futuro aponta para uma presença ainda mais constante fora da Terra. E isso significa que aquele 31 de outubro de 2000 continuará a ser, provavelmente para sempre, o último dia em que toda a humanidade esteve reunida no mesmo planeta.